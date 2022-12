Boris Salazar, el hombre que optó por decir no al celular y a las redes sociales

Boris Salazar, decano de la facultad de economía de la Universidad del Valle y un hombre que dice ha podido vivir sin celular y que, para sorpresa de muchos, no lo considera un elemento indispensable en su vida, contó su historia en los micrófonos de La Nube de BLU Radio.

Sin un reloj y sin carro, así transcurre la vida de Boris. Para contactarlo, el correo es la mejor opción, pues no cuenta con redes sociales ni número telefónico.

“No tengo celular, no lo uso (…) Creo que el celular se ha convertido en una especie de prótesis que reemplaza algunas funciones de los seres humanos en el sentido de la comunicación, la conversación y el conocimiento del mundo”, dijo este hombre de 62 años de edad.

Boris manifestó que el celular restringe la libertad de los seres humanos y están limitadas “de manera permanente” a un teléfono.

“El celular se ha convertido en una especie de presencia permanente y hasta totalitaria en la vida de las personas. Yo valoro un poco más la libertad y la comunicación directa y personal”, añadió Salazar, quien dijo que sí usa internet, pero desde un computador.

Asimismo, aseguró que la ausencia de celular no ha sido un problema ni en su vida personal ni profesional y que las personas lo contactan a través de otros medios como correo electrónico o llamadas a teléfono fijo.

“Pienso que en algún punto tendré que utilizarlo (celular), pero el uso mío no será el que le dan la mayoría de las personas. No tendré una prótesis que reemplace una cantidad de funciones ni quiero estar atrapado en ese mundo”, finalizó el decano que dijo no al aparato que hoy para muchos es parte indispensable de su vida.

