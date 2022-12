Cada vez más gente trina sobre videojuegos

En la primera mitad de 2019 se han generado más de 500 millones de trinos sobre videojuegos, según informó Twitter en un comunicado. Esto significa un aumento de 20% en comparación con las cifras de 2018.

Además, el número de trinos sobre videojuegos subió hasta los mil millones.

Estas cifras demuestran un reciente crecimiento a nivel mundial que denota un gran interés hacia los videojuegos. Es posible que esta tendencia haya surgido debido al incremento de usuarios como streamers, desarrolladores, jugadores profesionales, entre otros.

La empresa también reveló los países que más han interactuado en la red sobre videojuegos en lo que va del 2019 y en los primeros puestos se encuentran Japón y Estados Unidos.

Por otra parte, los juegos que más se han mencionado de este lado del mundo han sido Fortnite, Call of Duty, The Legend of Zelda, Overwatch y Kingdom Hearts.

