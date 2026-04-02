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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Astronautas de Artemis II despiertan en la nave Orión y orbitan la Tierra en su primer día

Astronautas de Artemis II despiertan en la nave Orión y orbitan la Tierra en su primer día

Tras el despegue, que ocurrió el miércoles, la tripulación primero orbitará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúa el camino hacia la Luna o abortan la misión.

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