Astronautas de Artemis II despiertan en la nave Orión y orbitan la Tierra en su primer día

Los cuatro astronautas de Artemis II despertaron este jueves dentro de la nave espacial Orión, tras despegar el miércoles, para dedicar su primer día de misión a orbitar la Tierra antes de emprender su viaje hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días.

El equipo en tierra de la NASA despertó a los tripulantes con la canción 'Sleepyhead' de la banda Young & Sick a las 7:06 horas del este de Estados Unidos (11:06 GMT), "tras un breve periodo de descanso", casi 12 horas después del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, según informó la agencia espacial.

La nave espacial encendió el motor principal de su módulo de servicio por 43 segundos para "refinar su trayectoria mientras continúa circulando la Tierra" y colocar al vehículo "en una alta órbita terrestre estable que se alinee con su camino a la Luna", detalló la NASA en su transmisión en directo.

"Los tripulantes ahora regresarán a un periodo de descanso por otras cuatro horas y media antes de que despierten otra vez para empezar su primer día entero en el espacio", expuso el organismo estadounidense.



Artemis II Foto: AFP

Tras el despegue, que ocurrió el miércoles a las 18:35 horas de Florida (22:35 GMT), la tripulación primero orbitará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúa el camino hacia la Luna o abortan la misión.

De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el próximo lunes, 6 de abril, y alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros desde la Tierra.

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"Más tarde hoy, el equipo de administración de la misión tendrá su primera reunión de la misión para evaluar los sistemas de la nave espacial y dará su aprobación para la próxima propulsión translunar que enviará a los astronautas fuera de la órbita de la Tierra y hacia la Luna por primera vez desde 1972", apuntó la NASA.

Despegue de Artemis II // Foto: AFP

La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Esta misión de 10 días es la segunda del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.