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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Cápsula tripulada de Artemis II se separa del módulo para iniciar su caída a la Tierra

Cápsula tripulada de Artemis II se separa del módulo para iniciar su caída a la Tierra

La nave será atraída por la gravedad de la Tierra en una trayectoria de retorno libre en la que los astronautas sentirán que su peso se multiplica por cuatro.

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