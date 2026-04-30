Estudio advierte que uso de aplicaciones como Google Maps y Waze puede afectar la memoria espacial

En una ciudad como Bogotá donde cada minuto cuenta y el tráfico puede cambiar en segundos, aplicaciones como Google Maps y Waze se han convertido en las aliadas de muchos conductores. Sin embargo, esa comodidad podría estar teniendo un costo, y es que pueden estar afectando la forma en que el cerebro aprende a orientarse.

Frente a esto, un estudio del programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, en Bogotá, advierte que el uso constante de herramientas de navegación puede disminuir la activación de la memoria espacial, una capacidad que tienen las personas para ubicarse, recordar rutas y tomar decisiones cuando se desplazan.

Esta investigación no busca ver a la tecnología como un enemigo, sino entender qué ocurre cuando el ser humano deja de usar las habilidades naturales de orientación y delega esa tarea por completo a una pantalla.



¿Qué es la memoria espacial y cómo funciona?

La memoria espacial es la capacidad del cerebro para registrar, almacenar y recuperar información sobre el entorno físico. Gracias a ella se puede recordar cómo llegar a casa, ubicar puntos de referencia o tomar atajos.

Desde la ciencia, esta función está relacionada con el hipocampo, una estructura cerebral importante en la memoria y la navegación. Investigaciones del University College London, lideradas por la neurocientífica Eleanor Maguire, demostraron que los taxistas de Londres, quienes deben memorizar miles de calles, tienen un hipocampo más desarrollado que el promedio.



Además, estudios publicados en revistas como Nature Communications han evidenciado que el uso de GPS reduce la actividad de regiones cerebrales asociadas a la planificación y la orientación, ya que el cerebro deja de “trabajar” cuando solo sigue instrucciones. En términos simples, el GPS sirve de guía, pero no siempre enseña el camino.



Las siete señales de que el GPS podría estar afectando su memoria espacial

Según el análisis académico de la Universidad de San Buenaventura, estas son las siete señales de alerta que las personas deben tener en cuenta:



Usar el GPS incluso en trayectos que ya conoce. Dificultad para regresar sin ayuda digital. No poder explicar cómo llegar a un lugar recién visitado. Desorientarse con pequeños cambios en la ruta. Problemas para ubicarse al salir de centros comerciales o parqueaderos. Llegar a un destino, pero no recordar el camino de vuelta. Sensación de bloqueo ante desvíos o imprevistos.

Estos comportamientos indican que existe una menor participación activa del cerebro en el proceso de orientación, lo que con el tiempo puede debilitar esta habilidad.

Asimismo, diversos estudios explican que el problema no son las aplicaciones de GPS en sí, sino su uso excesivo. Investigaciones de la University of Tokyo y la McGill University han encontrado que las personas que navegan activamente (es decir, tomando decisiones por sí mismas) activan más el hipocampo que aquellas que solo siguen indicaciones.

Lo anterior, sugiere que el cerebro funciona como un “músculo”, pues si no se usa, pierde capacidad.



Recomendaciones para cuidar y fortalecer la memoria espacial

Diversas investigaciones coinciden en que no es necesario dejar de usar estas aplicaciones, sino equilibrarlas con hábitos que estimulen el cerebro. Estas son algunas recomendaciones que ayudan a cuidar y fortalecer la memoria espacial:

