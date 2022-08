Grupo de la Universidad de La Sabana competirá en la Shell Eco-marathon y piden apoyo financiero

Regresa la Shell Eco-marathon, la competencia que elige al mejor equipo en investigación de energía sostenible. Los participantes presentan sus prototipos con el fin de incentivar los avances científicos en el área. Un grupo de estudiantes de la Universidad de La Sabana representarán a Colombia en la edición 2022, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, en Brasil.

“Participamos en esta competencia desde 2017. La Universidad de la Sabana es la única institución en el país que participa en esto (…) Cada año se realiza una inspección técnica; a partir de esos se mandan planos, prototipos, medidas y cumplimos con un reglamento para poder ir”, explicó Diego López uno de los participantes del proyecto para En Blu Jeans.

Desde 2017 hasta 2020 la competencia se celebró en Estados Unidos, pero por la llegada del COVID-19 fue suspendida hasta este 2022, que llega nuevamente, pero en territorio brasileño.

“En esta competencia no gana el prototipo más rápido, sino el más eficiente. El nuestro lo construimos en los laboratorios de la universidad y usamos una batería eléctrica para poder avanzar (…) Desde nuestra primera muestra hemos logrado reducir el peso, pues antes era de 80kg y hoy es de tan solo 25kg”, añadió.

Es un grupo de 15 estudiantes que están detrás del prototipo, pero solo 9 viajarán a Brasil para representar a Colombia; sin embargo, según conoció Blu Radio, los jóvenes necesitan apoyo financiero para poder viajar y por eso habilitaron en Vaki.co una recolecta: “Pueden aportar desde $3.000 en adelante”.

“La idea no es convertir esto en producto, sino aportar en los avances científicos (…) Sí hay una categoria que se encarga de crear vehículos, pero nosotros no, no queremos llevarlo a la realidad solo a la investigación”, puntualizó.

