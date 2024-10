La NASA se lanza a investigar una luna de Júpiter: ¿Buscarán la existencia de vida?

Clipper, la nave más grande de la NASA para una misión planetaria, partió este lunes desde Florida hacia Europa, una luna de Júpiter cubierta de hielo y que esconde en sus profundidades un enorme océano que puede albergar vida.

Clipper fue lanzada por un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, a las 12:06 EST (16:06 GMT).

La histórica misión para descifrar si "estamos solos" en el universo realizará unos cincuenta sobrevuelos a lo largo de esta misteriosa luna helada, a 25 kilómetros (16 millas) de altura, para determinar si Europa presenta condiciones favorables de vida.

Durante unos cuatro años la nave enviará pistas a los científicos sobre el potencial astrobiológico de los mundos habitables más allá de la Tierra, pero la misión se podría extender como los hizo la Galileo, que exploró la superficie helada de Europa hace más de 20 años.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ingeniero colombiano, diseñador de misiones en la NASA, Ricardo Restrepo, entregó detalles de la misión y su objetivo.

De acuerdo con el ingeniero Restrepo, el objetivo no es ir a buscar vida, sino explorar el lugar para determinar si existen los elementos necesario para que se desarrolle vida allí: "No vamos a ir a buscar vida porque es bueno aclarar, se presta para malinterpretaciones. Mucha gente pensará que vamos a ir a buscar vida inteligente o alienígenas, pero no. Este es un paso inicial en el que solo vamos a ir a estudiar si esta luna de Júpiter tiene los elementos necesarios para que se desarrolle vida o para que se mantenga viva. Y y es posible que así sea. Y es posible que quizás determinemos que se encuentran microorganismos o formas elementales de vida".

Reiteró que el primer paso es "explorar la hipótesis y confirmarla. Si es positiva, después enviaremos otra misión, posiblemente ya especializada a buscar vida como tal", dijo.

La misión Europa Clipper tomará cinco años y medio para llegar a la luna Europa. Durante ese tiempo, la nave realizará un sobrevuelo a Marte para obtener un impulso gravitacional que la lleve hacia Júpiter. Una vez en la órbita de Júpiter, la nave llevará a cabo una misión científica de aproximadamente cuatro años, sobrevolando continuamente la luna Europa. Durante estos sobrevuelos, los instrumentos científicos de la nave recolectarán una gran cantidad de datos sobre la composición y estructura de la luna. La misión Europa Clipper no aterrizará en la luna Europa debido a su fuerte campo de radiación. En su lugar, la nave realizará sobrevuelos cada dos o tres semanas, tomando datos y regresando a una órbita segura fuera del campo de radiación. Los datos recopilados tomarán aproximadamente una semana en llegar a la Tierra debido a la distancia entre Júpiter y nuestro planeta. La misión Europa Clipper cuenta con una serie de instrumentos científicos, incluyendo cámaras de alta resolución, cámaras infrarrojas y ultravioleta, y cámaras térmicas. Estos instrumentos permitirán obtener imágenes detalladas de la superficie de Europa y revelarán información sobre su composición y posibles elementos orgánicos o sales presentes en su superficie.

