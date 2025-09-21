Saturno será visible a simple vista en Colombia este 21 de septiembre, ¿a qué hora?

Los amantes de la astronomía en Colombia tendrán este domingo 21 de septiembre una gran oportunidad. El protagonista será Saturno, el planeta anillado, que alcanzará su máxima luminosidad del año gracias a un fenómeno astronómico conocido como oposición.

Durante este evento, el Sol, la Tierra y Saturno se alinean de manera perfecta, quedando nuestro planeta justo en el medio. Esta disposición provoca que el gigante gaseoso se acerque más que nunca a la Tierra y refleje con intensidad la luz solar, lo que permitirá distinguirlo fácilmente durante toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer.

De acuerdo con la Nasa, Saturno permanecerá brillante en el cielo durante todo septiembre, destacándose en el horizonte oriental al caer la tarde y desplazándose hacia el oeste a medida que avanza la madrugada. Su luz será más estable que la de las estrellas, lo que facilitará su identificación incluso para observadores sin experiencia.

Aunque podrá apreciarse a simple vista, los especialistas recomiendan el uso de binoculares o un telescopio pequeño para distinguir con mayor claridad la forma ovalada del planeta y la silueta de sus anillos. Este año, los anillos estarán casi de perfil, lo que no impedirá que la vista resulte igualmente impactante.



Saturno // Foto AFP

Recomendaciones para observarlo