Cinco celulares que acaban de ser lanzados y compiten con iPhone 17 pero a mejor precio

Apple presentó su iPhone 17 recientemente, incorporando mejoras notables en cámara, pantalla, chip, IA y diseño. En paralelo, varios fabricantes lanzaron teléfonos que apuntan directamente a competir con este buque insignia. A continuación, se seleccionan cinco de esos rivales, se describen sus principales características, precios, y se los compara con el iPhone 17 para ver si lo superan en distintos apartados.



Panorama general del iPhone 17

Cámara: sistema trasero con doble cámara: cámara principal “Fusion Main” de 48 MP con estabilización óptica, ultra wide, telefoto 2× óptico, zoom digital hasta 10×. También cámara frontal “Center Stage” de 18 MP con nuevas funciones de retrato, video estabilizado, etc.

Rendimiento: chip A19, CPU de alto y eficiencia, GPU con aceleradores neuronales, Neural Engine de gran capacidad para IA.

IA y software: funciones como Center Stage, mejoras en fotografía computacional (Smart HDR 5, Deep Fusion), integración de iOS con nuevas capacidades de vídeo y cámara frontal dual (frente y detrás) al grabar.

Precio de partida: alrededor de US$ 799 para el modelo base.

Aquí los cinco modelos más competitivos recientes:



Samsung Galaxy S25 (y variantes S25 Plus / Ultra) Procesador: Snapdragon 8 Elite (versión “for Galaxy”) de 3 nm.

Pantalla: LTPO AMOLED 120 Hz, modelos con 6.2″ (base) hasta más grandes; Ultra tiene cámara de ultra alta resolución, zoom óptico superior.

IA: funciones nuevas con Galaxy AI, mejora en procesamiento de imagen, herramientas como “Audio Eraser”, etc.

Precio: el modelo base empieza en US$ 799 para la versión de 128 GB. Xiaomi 17 serie

Características destacadas: batería enorme (unos 7.000 mAh para el modelo estándar, aún mayores en los modelos Pro/Pro Max), pantalla 120 Hz LTPO, Snapdragon 8 Elite Gen 5, carga rápida (incluyendo wireless).

Cámara en los modelos Pro: triple cámara trasera, varias mejoras en telefoto, y pantalla secundaria trasera en Pro/Pro Max para selfies, widgets, controles.

Precio: empieza desde aproximadamente ¥ 4.499 (~US$ 630) para el modelo base, mientras los Pro/Max suben. Huawei Pura 80 Ultra Cámara muy fuerte: sensor principal de 1 pulgada de 50 MP, ultra gran angular de 40 MP, telefoto de 50 MP (zoom óptico de ~3.7×), etc.

Pantalla OLED LTPO, altas tasas de refresco, RAM elevada (16 GB).

Precio: en algunos mercados ~ US$ 1.200 o equivalentes. OnePlus 15 Rendimiento: Snapdragon 8 Elite Gen 5, nuevo motor de imagen llamado “DetailMax”, mejoras de durabilidad con recubrimientos especiales (“Sand Storm” edition).

Diseño atractivo, énfasis en la cámara y potencia. Sin todos los detalles tan pulidos aún en comparación, pero promete mucho.

Precio todavía no universalmente confirmado, pero se espera que compita con los flagships de US$ 900‑1.200. Xiaomi 15T

Especificaciones fuertes: pantalla AMOLED de 144 Hz, batería de ~5.500 mAh con carga rápida, sistema de triple cámara en colaboración con Leica, grabación en 8K.

Precio vs características lo posiciona como rival serio en gama alta.

Comparativas: ¿quién supera a quién?

Voy a comparar el iPhone 17 con estos modelos en tres ejes clave: cámara, rendimiento / IA, y precio / relación valor.

Rival / Aspecto Cámara Rendimiento / IA Precio / Relación Valor Samsung Galaxy S25 Samsung ofrece cámara triple con buena versatilidad, zoom óptico, ultra wide. En condiciones de luz baja, el iPhone sigue destacando por consistencia, balance de color y procesamiento de imagen. Ganador: iPhone 17 En rendimiento puro, multitarea, juegos y tareas IA‐on‐device, el S25 con su chip Snapdragon 8 Elite parece igualar o incluso superar al iPhone en ciertos benchmarks, especialmente en multi‑core y procesamiento paralelo. Ganador: Galaxy S25 Dado que el S25 base tiene un precio similar al del iPhone 17, ofrece más RAM, opciones de pantalla, funciones extra (como mejor zoom, opciones de almacenamiento). Ganador: Galaxy S25 Xiaomi 17 serie Xiaomi tiene ventajas: sensor grande, telefoto mejorado, pantalla secundaria en los modelos Pro Max que permite funciones extra para fotografía. En algunos aspectos, puede superar al iPhone en cuanto a hardware de cámara. Ganador: Xiaomi 17 (Pro/Max) si valoras hardware fotográfico puro En rendimiento y batería, Xiaomi 17 se lleva ventaja (baterías grandes, carga veloz, buen hardware). En IA dependerá del software; Apple tiene ventaja de optimización del ecosistema. En general empate o ligera ventaja para Xiaomi si el usuario aprovecha el hardware. Xiaomi ofrece características premium por precios menores que muchas versiones Pro/Max de marcas occidentales. En relación valor, Xiaomi 17 lo hace muy bien. Ganador: Xiaomi 17 Huawei Pura 80 Ultra En prestigio fotográfico, Huawei lo hace muy bien: sensor de 1″, varias cámaras telefoto, excelente en zoom y luz baja. Puede superar al iPhone en esos aspectos específicos. Ganador: Pura 80 Ultra Rendimiento bastante alto, pero Huawei tiene desafíos con servicios Google, ecosistema global, actualizaciones de software, lo que puede afectar la experiencia IA/software frente al iPhone. Aquí el iPhone puede tener ventaja. Ganador: iPhone 17 Precio elevado y algunas limitaciones de disponibilidad global. Si vives en un mercado donde Huawei funciona bien, podría valer la pena, pero en muchos lugares iPhone ofrece mejor soporte y valor. Ganador: Empate inclinado hacia iPhone OnePlus 15 OnePlus ha mejorado bastante cámara con su nuevo motor de imagen. Puede competir bien, pero aún puede quedar detrás del iPhone en tareas como video estabilizado, cámara frontal dual (la nueva Center Stage del iPhone) y procesamiento de imagen. Ganador: iPhone 17 Rendimiento excelente, chip moderno, buena experiencia Android, IA emergente en OnePlus. Puede estar muy cerca o empatar con iPhone en muchas tareas. Ganador: Empate o ligera ventaja para OnePlus si lo usas intensivamente Si el precio se mantiene competitivo, OnePlus suele dar buena relación entre qué recibes y cuánto pagas. En relación valor, puede superar al iPhone si no necesitas ciertas funciones premium exclusivas de Apple. Ganador: OnePlus 15 Xiaomi 15T Muy buena cámara, versatilidad, buen hardware, grabación en 8K, etc. Pero probablemente no alcance los niveles de procesamiento, consistencia de video y funciones frontales avanzadas del iPhone 17. Ganador: iPhone 17 Rendimiento fuerte, buen display, batería decente, carga rápida. Puede hacer todo lo que muchos usuarios necesitan, aunque quizás no con la misma eficiencia del chip A19 para ciertas tareas. Ganador: Empate o ligera ventaja Xiaomi Precio de 15T por lo que ofrece lo hace muy atractivo. Si tu prioridad es pantalla, batería y video, podría superar al iPhone en valor para ese tipo de uso. Ganador: Xiaomi 15T

Veredicto final: ¿quién gana al final?

Depende bastante del uso que le des al celular:

Si tu prioridad es fotografía profesional, video, cámara frontal de alta calidad, video estabilizado y funciones de software pulido, el iPhone 17 sigue siendo muy fuerte, y en varios de los rivales solo puede ser superado o igualado.

Si buscas hardware potente, batería grande, carga veloz, funciones extra como pantalla secundaria, telefoto de largo alcance, más RAM, y estás dispuesto a sacrificar algo de consistencia de software, entonces algunos modelos como el Xiaomi 17 Pro/Max, Galaxy S25 Ultra, o Huawei Pura 80 Ultra pueden superar al iPhone 17 en aspectos específicos.

Así que no hay un ganador absoluto: el mejor depende de lo que valoras más. Pero si tuviera que elegir globalmente, considerando cámara + rendimiento + IA + soporte + valor a largo plazo, me inclinaría por el iPhone 17 como dispositivo más balanceado, aunque los rivales le pisan los talones fuertemente, y para muchos usuarios los competidores podrían ofrecer mejor rendimiento por su dinero.