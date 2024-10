Colombia tiene una tarifa de internet bajo en promedio de la región: MinTIC

Gabriel Jurado, viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, afirmó en entrevista con Blu 4.0 que en Colombia se tiene una tarifa baja de internet, en comparación con otros países de la región Sudamericana.

Sin embargo, reconoció que hay casos "increíbles" en el país entre personas que no tienen acceso a internet, así tengan en la zona la instalación de la fibra óptica. De hecho, según la encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría, nueve millones de hogares no tienen conexión, de los cuales, el 20 % considera que no es necesario, mientras el 39 % piensa que es costoso y el 13 % no sabe cómo manejarlo.

En el factor del costo de los planes, Jurado afirmó que existen en el mercado colombiano desde 35.000 pesos con minutos ilimitados y con bits que le garantizan al usuario lo básico como acceder a redes sociales y navegar por diferentes buscadores.

"Nosotros estamos por la parte baja de la tabla en las tarifas. Yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con dos cosas: encontramos que muchas personas, sobre todo en las periferias de las ciudades, muy a pesar de tener la conexión de la fibra óptica en el poste de la esquina, no tienen un acceso a internet", dijo en Blu 4.0.

Por eso, en este tipo de casos, hizo una reflexión sobre la "parábola de la cerveza", pues en varios municipios, especialmente los sábados, se ven tiendas llenas con personas tomando este tipo de licor, donde se podría gastar 50.000 pesos, cifra que serviría o podría ser invertida para adquirir un plan de internet durante un mes.

"Entonces uno dice, hombre, ese papá también debería reflexionar y decir no voy a gastarme los $200.000, sino no voy a gastarme la mitad y la otra mitad la voy a destinar a pagarle el acceso a internet a mi hijo, porque ese acceso a internet va a ser la palanca, la herramienta que lo lleve a un mundo de conocimiento y que le va a cambiar la vida, la historia de pobreza", añadió.