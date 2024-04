Conozca la historia del colombiano que triunfa reparando teléfonos que Apple descarta

En el mundo de las reparaciones de dispositivos Apple, un colombiano ha destacado por su habilidad para revivir los iPhone que la misma compañía descarta. Wilmer Becerra, propietario de la empresa Wiltech, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales con más de 5,3 millones de seguidores en TikTok gracias a sus tutoriales sobre cómo reparar los dispositivos aparentemente irrecuperables.

Sin embargo, esta historia de éxito no estuvo exenta de controversia. Todo comenzó cuando Wiltech recibió una carta de Apple exigiendo que cesara sus reparaciones de iPhone. En la misiva, la compañía acusaba a Becerra de utilizar piezas no originales y de hacerse pasar por un servicio oficial de la empresa.

Ante esta situación, Wilmer Becerra decidió hacer pública la carta en sus redes sociales, la cual se volvió viral rápidamente. En respuesta a las acusaciones de Apple, Becerra explicó:

"Efectivamente, una compañía de abogados que representa a Apple Inc. me ha enviado una carta acusándome de ciertas prácticas en mi negocio que no realizó. Básicamente, están cuestionando nuestra labor de reparación de equipos de Apple”, mencionó.

La carta generó un gran revuelo en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo a Becerra y su admiración por su capacidad para reparar dispositivos que la misma Apple considera irreparables. Ante la situación, la compañía finalmente se retractó y ofreció a Wiltech una alternativa para convertirse en un centro de reparación oficial.

“Yo publiqué la carta, que se hizo muy viral, donde prácticamente me pedían que no realizara reparaciones y además intentaban que firmara convenios para pagar multas que eventualmente recaería en ustedes en términos de costos", indicó Becerra.

Con su talento y habilidad, Wilmer Becerra ha logrado destacar en el mundo de las reparaciones de dispositivos Apple, demostrando que con dedicación y conocimiento es posible dar nueva vida a los dispositivos tecnológicos, incluso aquellos que parecen estar destinados al descarte. Su historia es un ejemplo de emprendimiento y perseverancia, y ha ganado el aprecio de millones de seguidores que siguen sus tutoriales y se inspiran en su trabajo.

Escuche la entrevista completa acá: