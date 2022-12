Cuenta de Trump en Twitter fue desactivada por un empleado de la red social

Un empleado de Twitter que estaba en su último día de trabajo en esa empresa fue el responsable de desactivar este jueves la cuenta del presidente estadounidense Donald Trump, que fue restablecida rápidamente pocos minutos después, anunció la red social.



Hacia las 23H00 GMT, los visitantes de la cuenta @realDonaldTrump recibían el siguiente mensaje: "Lo sentimos, esta página no existe".



Twitter había anunciado anteriormente que la cuenta de Trump había sido desactivada "inadvertidamente" por un funcionario de la compañía.



"Más temprano hoy la cuenta @realDonaldTrump fue inadvertidamente desactivada debido al error humano de un empleado de Twitter", tuiteó la compañía.



"La cuenta estuvo desactivada por 11 minutos y desde entonces ha sido restablecida", añadió, precisando que realizaba una investigación interna sobre el incidente y que estaba tomando "medidas para prevenir que esto no suceda de nuevo".



Pero poco después la red social señalaba que "hemos descubierto a través de nuestra investigación que este corte fue provocado por un empleado de Twitter que lo hizo en el que fue su último día de trabajo".



Trump no reaccionó inmediatamente a la breve desaparición de su cuenta, pero tras el incidente tuiteó sobre su plan de reforma fiscal.



El mandatario tiene 41,7 millones de seguidores en su cuenta personal, desde donde a menudo envía, en ocasiones desde muy temprano en la mañana, polémicos e incendiarios comentarios.



La cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS, que tiene 20,9 millones de seguidores, no fue aparentemente afectada por este incidente.



