Electrodomésticos que apagados consumen energía, pero si los desconecta se pueden dañar

En muchos hogares hay aparatos que, aunque parecen apagados, siguen consumiendo electricidad. Televisores, decodificadores, consolas, computadores y otros dispositivos permanecen conectados durante todo el día y, al sumarse, terminan impactando de forma directa la factura de energía. Es un consumo silencioso que pasa desapercibido, pero que mes a mes se refleja en el bolsillo.

Este fenómeno se conoce como energía en espera o stand by. Se trata de la electricidad que utilizan los dispositivos cuando no cumplen su función principal, pero siguen conectados a la red. Así lo ha explicado Standby Power, un programa de investigación del Lawrence Berkeley National Laboratory, en Estados Unidos, que desde hace años estudia este tipo de consumo.

De manera individual, cada aparato gasta muy poca energía, generalmente por debajo del 0,5 % del consumo total. Sin embargo, el problema aparece cuando en una vivienda hay varios equipos conectados al mismo tiempo. Allí, ese gasto mínimo se acumula y se convierte en un consumo constante que nunca se detiene.



Cómo identificar dispositivos con consumo en stand by

Electrodomesticos - Foto BLU Radio

De acuerdo con Standby Power, existe una regla sencilla para reconocer qué aparatos consumen energía incluso cuando están apagados. En la mayoría de los casos, se trata de dispositivos que cumplen al menos una de estas condiciones:



Se pueden encender con control remoto.

Tienen una luz LED o pantalla encendida en reposo.

Usan una fuente de alimentación externa.

Cuentan con batería interna.

Mantienen conexión permanente a internet o a la red eléctrica.

Según el estudio, estos son algunos de los equipos que más consumen energía en modo espera:



Decodificador: hasta 30 W.

Televisor: hasta 25 W.

Consola de videojuegos: hasta 25 W.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS): alrededor de 25 W.

Equipo de sonido: entre 20 y 25 W.

Monitor: cerca de 20 W.

Computador portátil: alrededor de 20 W.

PC de escritorio: valores similares, cerca de 20 W.

VHS: unos 15 W.

Reproductor de streaming: entre 10 y 15 W.

Electrodomésticos que no se deben desconectar para ahorrar energía

Ante el alto costo de las facturas, muchas personas optan por desconectar todo. Sin embargo, esta práctica puede resultar contraproducente y terminar siendo más costosa por los daños que puede causar en ciertos electrodomésticos.

