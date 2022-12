Empresas de celulares rechazan posible impuesto adicional a consumo de datos

El presidente de Telefónica, Alfonso Gómez, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la próxima reforma tributaria no se incluya un cobro adicional para los servicios de datos, sino que por el contrario se elimine el impuesto adicional que pagan los colombianos por el uso de servicios de telefonía de voz.



"Nosotros apoyamos todos los esfuerzos en materia fiscal, en materia de tributación que hace el Gobierno, pero pedimos que sea el impuesto y la tarifa general, no entendemos como sector y particularmente como empresa por qué tenemos un impuesto diferencial cuando esto es un servicio totalmente de carácter popular tanto la voz como los datos", dijo Gómez.



Aunque la comisión de expertos de la Reforma Tributaria recomienda ponerle un impuesto adicional a los servicios de datos que prestan los operadores de telefonía celular, las empresas aseguraron que este tipo de medidas podrían desincentivar el consumo en la industria de tecnología.



"Nosotros lo que esperamos es tener el IVA que le corresponde a todo el mundo y no ser tratados como si fuera un servicio suntuario porque consideramos honestamente que no es suntuario, es decir los colombianos cuando usan sus servicios de vos o de datos lo hacen para trabajar, es decir creemos que es un servicio que está lejos de ser suntuoso", agregó Gómez.



Los presidentes de las compañías de telefonía móvil se han reunido con el Ministro de las TIC, David Luna, para manifestarle su preocupación de manera que se pueda evitar un mayor costo en los servicios de telefonía móvil que usan los colombianos.