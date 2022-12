¿Es la inteligencia artificial una amenaza para la humanidad?

En los últimos días se llevó a cabo el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en Melbourne, Australia, en donde varios expertos en robótica enviaron una carta dirigida a la ONU en donde alertan sobre la amenaza de robot asesinos.



Por lo anterior, este sábado en BLU Jeans estuvo Rodrigo Quevedo, presidente de la Asociación Chilena de Robótica, quien afirmó que la inteligencia artificial es algo que ya está muy instaurado en la zona latina.

“En Latinoamérica nos permiten acceder al desarrollo de actividades cotidianas, de manera que la inteligencia artificial ya está muy instaurada en Latinoamérica. Ya no es una promesa futura sino una tendencia actual”, recalcó.



El experto, además, destacó que son los humanos quienes manejan y programan los aparatos y que, por tanto, las responsabilidades del funcionamiento de los robots son de quien las programa. “En un robot se puede programar lo que tenga la capacidad de hacer, por eso los robots se diferencian de las máquinas por los sensores instalados que les permiten tomar sus propias decisiones. No son los robots el mal, sino las personas que los programan”, indicó.



En el programa también estuvo Samir Estefan, cofundador de 'TECHcetera' y consultor empresarial quien habló sobre la inteligencia artificial.



“Parte de los riesgos es que la tecnología llega a un punto en que nuestra capacidad no nos permite saber qué es lo que pasa. Hoy en día todo el mundo usa inteligencia artificial, pero el 65% de la gente que la usa, no es consciente de lo que hace”, recalcó.



Finalmente, los dos especialistas coincidieron en que, la humanidad todavía está a tiempo de entregar la tecnología al servicio de la humanidad.



