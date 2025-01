¿Es posible enamorarse de una inteligencia artificial? Experto explica por qué pasa

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el psicólogo y experto en nuevas tecnologías Roberto Balaguer, reflexionó sobre los casos de personas que afirman tener relaciones amorosas con inteligencias artificiales (IA). Esta tendencia, aunque impactante para muchos, comienza a ser más común en un mundo donde la tecnología está cada vez más integrada en las personas.

Balaguer explicó que, aunque las IA no existen de manera material, sí generan efectos reales en las personas. “Esta persona se enamora porque la máquina muestra señales de empatía, de afecto, de comunicación”, afirmó. A lo largo de la historia, los humanos han establecido vínculos con entidades no humanas, como ocurrió en los años 70 con los primeros chatbots . El amor y la conexión pueden surgir de percepciones de un “otro” que muestra interés y comprensión, algo que no siempre se experimenta con seres humanos.

Publicidad

Cuando se le preguntó sobre las implicaciones para las relaciones humanas , Balaguer comentó que las personas podrían comenzar a preferir la compañía de IA porque estas no tienen fallos, son perfectas, y “hacen todo lo que uno desea”. Esto genera un dilema donde el ser humano, con sus imperfecciones y complejidades emocionales, podría verse superado por la perfección de la máquina.

Además, se discutió si este fenómeno podría utilizarse para el control social. El experto señaló que los avances en algoritmos podrían llevar a manipular las emociones y decisiones humanas, como un camino hacia un "mundo feliz" sin fricciones ni debates, tal como lo previó Orwell en 1984.

A pesar de estos riesgos, Balaguer aseguró que las IA pueden servir como un refugio para personas solas, una alternativa que ya está siendo adoptada en algunas culturas. Sin embargo, destacó que esta relación con la IA, aunque reconociendo su potencial en la disminución de la soledad, podría no generar una verdadera felicidad y podría, en su lugar, generar nuevas insatisfacciones.

Publicidad

Al finalizar, Balaguer mencionó que, si bien las personas están cambiando y adaptándose a este nuevo software de relaciones, se enfrenta un futuro incierto.