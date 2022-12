Estas son las características y precio del nuevo Galaxy Note 8

Publicidad

El nuevo smartphone de Samsung integra una pantalla mucho más amplia, un S Pen para comunicarse de manera más personal y ágil, y una cámara que captura fotos de alta precisión.



La versión mejorada del S Pen del Samsung Galaxy Note 8 replica con exactitud una verdadera pluma, gracias a que dispone de una punta más fina (0.7 milímetros) y sensible (4.096 niveles), con nuevas características que ayudan a los usuarios a expresarse rápidamente y de manera diferente.



“Estamos muy felices de ofrecerle a los colombianos el Galaxy Note 8, un dispositivo que permite poner al máximo la creatividad y hacer la vida más productiva y entretenida”, destacó Simon Lee, presidente de Samsung Colombia.





La función Live Message ofrece la opción de compartir textos o dibujos animados a través de las aplicaciones de mensajería y redes sociales compatibles con GIFs animados (AGIF), que les dan vida y emoción a los mensajes.





La funcionalidad Screen Off Memo permite tomar hasta 100 páginas de notas con solo extraer el S Pen, fijar notas en la pantalla Always On y editarlas directamente desde esta pantalla.



La cámara de este smartphone define la pauta en los estándares de calidad de los teléfonos inteligentes. Integra dos cámaras de 12MP con estabilizador óptico de imagen (OIS) en la lente gran angular y en el teleobjetivo, utilizando sensores independientes para producir fotos únicas, permitiendo al usuario tomar dos fotos, enfocar o desenfocar cierta parte de la captura, entre otras funciones.



La primera cámara permite capturar la imagen con alta precisión y la segunda ofrece una medición perfecta de profundidad.



El Galaxy Note 8 tiene funciones de Live Focus y Dual Capture que ofrecen a los usuarios el control creativo sobre las imágenes y también está dotado con una cámara frontal de autofoco F1.7 de 8MP líder de la industria para los autorretratos (selfies) nítidos y charlas por vídeo.



La pantalla Infinita Quad HD+ Super AMOLED de 6,3 pulgadas del Galaxy Note 8 lleva el entretenimiento móvil a un nivel superior, al ofrecer una experiencia de visualización notablemente más inmersiva con una relación de pantalla al cuerpo de más de 83 por ciento.

Otras funcionalidades y servicios:



• Resistencia al agua y al polvo: Los usuarios pueden llevar su Galaxy Note 8 a donde quieran gracias a su resistencia al agua y al polvo (IP68) tanto en el dispositivo como en el S Pen.



• Carga rápida inalámbrica: Samsung Galaxy Note 8 es compatible con la mayoría de capacidades de carga inalámbrica hasta la fecha para cargar el dispositivo rápida y cómodamente sin necesidad de enredarse con cables o puertos.



• Seguridad: Samsung Galaxy Note 8 cuenta con dos opciones de autenticación biométrica, incluyendo escáner de iris y de huella dactilar. Además de Samsung Knox, que ofrece alta seguridad tanto en el hardware como en el software.





• Rendimiento avanzado: Memoria RAM de 6GB, un procesador de 10nm, y almacenamiento ampliable (hasta 256GB), tiene toda la potencia necesaria para navegar, ver vídeos en streaming, jugar, y hacer multitarea con fluidez.



• Asistente personal: Samsung Galaxy Note 8 incluye Bixby, una forma más inteligente de utilizar el smartphone; aprendiendo del día a día del usuario.



• Disponibilidad: Está disponible en colores negro y dorado en las tiendas de experiencia Samsung, principales operadores de telefonía móvil y almacenes de cadena desde el 3 hasta el 12 de octubre en preventa, con un precio de venta sugerido de $3.499.900. Desde el 13 de octubre se podrá adquirir directamente.





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.