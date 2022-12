Este ‘smartphone’ le ayudará a superar la dependencia a su celular

encima.

La dependencia al teléfono y la fobia a dejarlo en casa existe. La nomofobia (no mobile fobia) es ese miedo irracional a salir del hogar sin el ‘smartphone’. El noPhone está pensado para esas personas o para aquellos momentos en los que consultar la pantalla del móvil por manía es de mala educación o poco adecuado.

No posee pantalla, no tiene puertos de conexión, no es compatible con WiFi, así como tampoco se pueden realizar llamadas con él o enviar mensajes. Su propósito es sólo ocupar un lugar. Tampoco tiene cámaras o botones.