Esto fue lo más buscado en Google en 2017

Como es habitual cada año, Google reveló qué fue lo más buscado por los usuarios en el mundo. En el primer lugar se encuentra el huracán Irma que provocó incalculables pérdidas en el Caribe y en La Florida. En el segundo lugar se encuentra el iPhone 8 y en el tercer lugar el iPhone X.

Continúa en la lista con personajes como el ex presentador de la cadena NBC, Math Lauer, quien se ha visto envuelto en escándalo de acoso sexual, y la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle.

La serie ’13 reasons Why’, el cantante Tom Pety, el juguete Figet Spinner y el artista Chester Bennington también se destacan en la lista.

Los eventos más buscados



Los usuarios de Google se interesaron este año por buscar noticias como el huracán Irma, el Bitcoin, el tiroteo en Las Vegas, Corea del Norte y el eclipse solar del pasado mes de agosto.



La canción más ‘Googleada’



Como era de esperarse, la canción ‘Despacito’, se llevó todos los méritos al despertar el gusto entre los cibernautas quienes se dedicaron a dejar en la cabeza de la lista al éxito de Luis Fonsi.

Las películas y series que más buscaron los usuarios



En la lista de las series que más curiosidad despertó en los usuarios se encuentran: "IT", "Wonder Woman", "Beauty and the Beast", "Logan" y "Justice League", entre tanto, la serie "Stranger Things" lideró el ránking, seguido de "13 Reasons Why", "Big Brother Brasil", "Game of Thrones" y "Iron First".



En Colombia



Tendencias 2017



1. Salario Mínimo

2. Martín Elías

3. Tour de France

4. Giro de Italia

5. Huracán Irma



Las preguntas del año



1. Cómo ser un latin lover

2. Cuándo es el día de la madre

3. Dónde queda Mocoa

4. Qué es la constituyente de Venezuela

5. Cómo se llama el Papa



¿Qué significa?



1. Qué significa #tbt

2. Qué significa fundingue

3. Qué significa Inri

4. Qué significa soñar con...

5. Qué significa crush



Consulte aquí la lista completa de lo más buscado en Colombia y en el mundo. (https://www.google.es/about/)