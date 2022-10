Evalúan bloquear video de One Direction por supuesto maltrato animal

Parece que de nuevo One Direction vuelve a estar en el centro de la tormenta. Esta vez no se trata de sus aficiones personales, sino de las imágenes del grupo durante la grabación del videoclip ‘Steal My Girl’, que han supuesto el bloqueo del tema en YouTube por parte de VEVO.

Al parecer, en la secuencia se puede ver a Liam, Niall, Harry, Zayn y Louis junto con unos adorables chimpancés, algo que no ha gustado nada a las asociaciones contra el maltrato animal que se han quejado de abuso a los animales durante la grabación del vídeo.

Tal ha sido la polémica suscitada por las imágenes que parece ser que VEVO ha decidido bloquear el vídeo hasta nuevo aviso. Una decisión que levantado la indignación de las fans de One Direction en Twitter que rápidamente han creado y extendido el hashtag #DontDeleteStealMyGirl.