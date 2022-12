“Fifa 14 es mejor que el sexo”: Adolfo Zableh

Adolfo Zableh, periodista independiente y bloguero habló de Fifa 14, su más reciente artículo publicado en su blog ‘La Copa del Burro’.

En diálogo con La Nube de Blu Radio dijo que su sueño siempre fue ser jugador de fútbol y que Fifa es un juego tan realista que le hace creer al que lo juega que es un jugador o un entrenador.

Publicidad

“Yo tengo claro que el fútbol está ha sido una opción de vida, al punto de ponerlo por encima de los sentimiento y del sexo”, manifestó, al revelar que por esta pasión ha terminado con relaciones sentimentales.

“Estoy estrenando FIFA 14 y debo confesar que es mejor que el sexo. Pensarán que lo digo porque soy malo en la cama y me refugio en los videojuegos y pues, la verdad, digan lo que se les dé la gana, no me importa. ¿Cómo no me va a gustar más el FIFA que el sexo si a lo primero puedo dedicarme ocho horas sin parar y a lo segundo no?”, escribió Zableh en su blog.

Publicidad