FLIP rechaza robo de computador a directora de La Silla Vacía

El hecho ocurrió al medio día de este viernes 15 de enero cuando un desconocido ingresó a las instalaciones de La Silla Vacía en Bogotá y hurtó el computador portátil de la periodista (Lea también: CIDH denuncia impunidad en la violencia contra periodistas en América ).

El hombre entró al lugar asegurando que tenía una cita con León y se llevó el computador luego de que la directora había salido de su oficina.

De acuerdo a la información recibida por la FLIP, no se trata de un simple robo, debido a que en la oficina en donde se encontraba el computador, había más objetos de valor y otros computadores que fueron ignorados por el desconocido (Lea también: No hay democracia si no hay medios de comunicación libres: Raúl Peñaranda ).

Adicionalmente, el ladrón preguntó puntualmente por la periodista e ingresó en su despacho para llevarse el equipo.

Según se informó en un comunicado de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que se investiguen los hechos y se encuentre a los responsables del hurto.