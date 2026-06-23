Gigante tecnológico Oracle despidió a 21000 empleados: esta fue la razón

La medida forma parte de un amplio proceso de reorganización corporativa que coincide con la creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y con una fuerte expansión de su negocio de infraestructura digital.

De acuerdo con el informe anual de la compañía, la plantilla pasó de cerca de 162.000 trabajadores en mayo de 2025 a alrededor de 141.000 empleados al cierre de mayo de 2026. Oracle explicó que los ajustes respondieron a múltiples factores, entre ellos cambios en la dirección de la empresa, modificaciones en su portafolio de productos, evaluaciones de desempeño, adquisiciones corporativas y nuevos enfoques estratégicos para el crecimiento del negocio.

La empresa también reconoció que la incorporación y despliegue de herramientas de inteligencia artificial dentro de sus procesos ha influido en la reducción de determinadas funciones laborales y advirtió que este fenómeno podría continuar en el futuro a medida que avance la automatización de tareas internas.

Los recortes se producen en un momento clave para Oracle. Fundada en 1977 y reconocida históricamente por sus bases de datos empresariales, la compañía ha intensificado en los últimos años su presencia en el mercado de la computación en la nube, un sector dominado por gigantes como Amazon Web Services y Microsoft Azure. Para fortalecer su posición competitiva, la empresa ha incrementado de forma significativa sus inversiones en centros de datos y capacidades de procesamiento para inteligencia artificial.



Según los documentos corporativos, Oracle destinó cerca de 1.840 millones de dólares a indemnizaciones y otros costos asociados a la reestructuración durante el ejercicio fiscal 2026. La cifra representa un incremento considerable frente a los 374 millones de dólares registrados un año antes, reflejando la magnitud del ajuste realizado en diferentes áreas del negocio.

Paralelamente, la compañía continúa ejecutando una estrategia de expansión enfocada en inteligencia artificial y servicios en la nube. En los últimos meses ha anunciado importantes acuerdos relacionados con infraestructura tecnológica para atender la creciente demanda de capacidad informática impulsada por modelos avanzados de IA. Además, Oracle prevé realizar inversiones de gran escala en centros de datos durante el actual año fiscal, una señal de que la compañía busca consolidar su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria tecnológica.

La reducción de personal en Oracle se suma a una tendencia observada en el sector tecnológico global. Diversas empresas han revisado sus estructuras organizacionales mientras redirigen recursos hacia proyectos vinculados con inteligencia artificial, automatización y servicios en la nube. Datos recopilados por plataformas de seguimiento de despidos indican que decenas de compañías tecnológicas han realizado ajustes laborales durante 2026 en medio de esta transformación del mercado.

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Aunque Oracle no detalló qué áreas concentraron la mayor parte de los recortes en su informe anual, reportes especializados señalan que las medidas afectaron distintos equipos de negocio y operaciones. La compañía sostiene que los cambios forman parte de una estrategia orientada a alinear recursos con sus prioridades futuras y fortalecer su capacidad para competir en una industria cada vez más marcada por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial y servicios de nube empresarial.