Gobierno no concibe juzgamiento para presidentes de la República: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, indicó este martes que “el Gobierno no concibe, promueve ni acepta un cambio de régimen de juzgamiento para presidentes de la República”, en referencia al acuerdo final alcanzado con las Farc en tema de justicia.

Dijo también que “el Gobierno no piensa que la jurisdicción modifique la Constitución sobre el fuero presidencial, que es garantía de estabilidad”, saliéndole al paso a la polémica suscitada luego de que el fiscal General, Eduardo Montealegre, planteara la posibilidad de investigar al expresidente Álvaro Uribe por los hechos vinculados al conflicto durante su mandato como gobernador de Antioquia.

Añadió que "no hay amnistía general”, pues se trabaja “en el tema de personas que han desaparecido en manos de las Farc, estamos trabajando en el tema de los menores y yo confiaría en que pronto traigamos buenas noticias”.

En su cuenta de Twitter, De la Calle escribió también que "sin dejación de armas no hay acceso a la justicia transicional”.

Indicó, por otro lado, que “en el documento de reparación, que esperamos terminar pronto, tiene que haber una regla para que todos los miembros se comprometan con la reparación”.

Agregó que "el Gobierno sí considera que debe abrir un proceso de discusión para ampliar el tema de la participación política”.

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez exhortó al Gobierno para que deje conocer el acuerdo final alcanzado con las Farc en tema de justicia para no seguir especulando al respecto.

“No hay penas privativas de la libertad de acuerdo al comunicado. Es diferente las penas restrictivas de la libertad. Uno no puede estar dependiendo de los medios de la prensa en un tema tan sensible. Deberíamos conocer el documento oficial. El presidente Santos indicó que la restricción de la libertad se cumplirá en un lugar específico, bajo un régimen de vigilancia y control. Claro, me imagino que son instalaciones austeras para tomar distancia del tema de Pablo Escobar con la catedral”, indicó.

Insistió también en que hay serias contradicciones entre los mismos funcionarios del gobierno y una contradicción absoluta con lo que dice las Farc que se pactó. “¿A quién le creemos?”, dijo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Consejo nacional Electoral confirmó que ya se anuló la inscripción de más de 23 mil cédulas en el Valle del Cauca. Aseguran que hay riesgo de fraude en 30 de los 42 municipios del departamento.

-La oposición en Venezuela descalificó el discurso que pronunció el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

-Hay tensión en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, por falta de agua en más del 70 por ciento de la población. Siete personas han sido capturadas por protagonizar disturbios durante la distribución hecha por carrotanques.

-Fernando Rivera, candidato a la alcaldía de Villavicencio, respondió a la denuncia en la que se le acusa de buscar votos con proyectos sociales de la actual administración.