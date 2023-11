Google Fotos: ¿cómo ocultar a una persona de los recuerdos destacados?

Google Fotos, una aplicación desarrollada por el gigante tecnológico, facilita a los usuarios el almacenamiento de fotos y vídeos en la nube. Compartiendo su espacio de almacenamiento con otras herramientas como Google Drive y Gmail, esta aplicación se creó en 2015 y ha mantenido una trayectoria de actualizaciones constantes para optimizar la seguridad y mejorar la experiencia de sus usuarios.

Entre las funciones que ofrece esta herramienta y que operan con inteligencia artificial se encuentran los 'Recuerdos destacados', los cuales recopilan fotos almacenadas en la nube que comparten patrones similares, como paisajes, momentos de playa o la presencia de una persona en particular. Estos recuerdos suelen aparecer en la parte superior de la galería.

No obstante, en ocasiones, algunas imágenes antiguas que los usuarios tal vez prefieran no recordar, por diversos motivos, pueden aparecer en esta sección. Es por ello que Google Fotos ha evolucionado con el tiempo, permitiendo a los usuarios ocultar los rostros de las personas que no desean ver en sus recuerdos. Esta función de ocultación ofrece un mayor control sobre la experiencia del usuario, permitiéndoles disfrutar de sus recuerdos de manera más personalizada y cómoda.

¿Cómo ocultar a una persona de los recuerdos destacados?

Abra la aplicación de Google Fotos.

Acceda a uno de sus recuerdos ubicado en la parte superior de la pantalla.

Una vez dentro, diríjase a los tres puntos situados en la esquina inferior derecha.

Seleccione la opción "Ocultar".

A continuación, haga clic en "Ocultar personas" en la ventana emergente.

en la ventana emergente. Visualice todos los rostros identificados por Google Fotos.

por Google Fotos. Seleccione el rostro que desee ocultar para que no vuelva a aparecer en la sección de recuerdos.

Este sencillo proceso brinda a los usuarios un mayor control sobre su experiencia al explorar sus recuerdos en Google Fotos, asegurando que su biblioteca de imágenes sea más personalizada y adecuada a sus preferencias.

