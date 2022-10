¿Habrá tiempo de prepararse en caso de que un objeto vaya a impactar la tierra?

El doctor Portilla afirmó que no es posible ocultar que un objeto impactaría la tierra pues “la NASA no es la única que tiene herramientas para saberlo, en algún lugar del mundo alguien va a descubrirlo y por supuesto la gente se va a enterar”. (Vea también: No hay pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre: experto ).

Explicó que en caso que un objeto se acerque peligrosamente a la tierra “en este momento se tiene la tecnología suficiente para avisar a las personas de lo que va a pasar para prepararse para el tema”.

Además, aseguró que si se descubre el objeto con suficiente tiempo “se pueden usar bombas especiales para desviar la trayectoria y evitar que se afecte la tierra”.

Dijo que un meteorito sería “algo que podría afectar gravemente la tierra, necesitamos más tecnología para detectarlos y poder dormir tranquilos”.

“Igual, lo de los meteoritos se da cada 100 millones de años y lo último pasó hace 65 entonces lo que tenemos es tiempo”, aseveró el experto en astronomía extragaláctica.