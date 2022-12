Huawei presentó su estrategia para la transformación digital en Colombia

En el marco de Andicom se llevó a cabo el Broader Way Forum, un espacio para analizar y proyectar las nuevas dinámicas de cara a la transformación digital que demanda el mundo actual y la cual no es ajena a Colombia.



Para Huawei, son principalmente tres aspectos los que se deben tener en cuenta en este momento para avanzar hacia un mundo mejor conectado con territorios adaptados a las necesidades de la humanidad y a la vanguardia de las capacidades de la tecnología de nuestros días.



Cada país, y en este caso particular Colombia, debe asegurar que todos los rincones estén conectados y que cada persona tenga acceso al mundo digital.



En años anteriores, en ciudades como Guainía, la penetración de internet fue de apenas el 0,04% de la población. No obstante, la realidad ha venido cambiando. Para el primer trimestre de 2017, el número de conexiones a Internet de Banda Ancha aumentó 11,1 por ciento con respecto al mismo periodo del 2016 y presentó un decrecimiento del 1,1 por ciento con referencia al cuarto trimestre del año anterior.



Le puede interesar: La UIS marchó rechazando recorte de presupuesto para ciencia y tecnología.



Con estos datos se evidencia la evolución que ha tenido el país; sin embargo, aún hay retos por enfrentar en cuanto a otros componentes de la conectividad.



Para Luis Guillot, CTO Government Solutions LATAM EBG de Huawei, la implementación total de una infraestructura efectiva de red es un factor clave para enfrentar la transformación digital. “Para mantener la competitividad, las naciones en una etapa temprana de la transformación digital tendrán que priorizar el desarrollo de la infraestructura TIC, especialmente en conectividad de banda ancha”.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.



Publicidad