HUAWEI WATCH 5: el reloj que llega a revolucionar el monitoreo de la salud de los colombianos

Cómo el HUAWEI WATCH 5 lleva el monitoreo de salud a un nuevo nivel

En línea con las políticas públicas enfocadas en la prevención, como el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031, respaldado por la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS), surgen soluciones que complementan los esfuerzos institucionales. Una de ellas es el HUAWEI WATCH 5 , el más reciente y avanzado dispositivo de la marca, diseñado para facilitar el monitoreo diario del estado de salud de manera precisa y rápida. Este reloj inteligente, destaca en el ecosistema tecnológico por su capacidad de registrar variables biométricas críticas, tales como el electrocardiograma (ECG), la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), posicionándose como un líder en innovación dentro del ámbito de la bio-óptica en dispositivos de muñeca.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que patologías como la diabetes, afecciones cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, son responsables del 76 % de las muertes prematuras en el país. Frente a esta realidad, la integración de herramientas tecnológicas al servicio del bienestar cobra cada vez más relevancia.

Una de las principales innovaciones del WATCH 5 es el sistema X-TAP, un sensor adicional ubicado en el costado del reloj, que permite realizar mediciones directamente desde la yema de los dedos. Esta zona, por su alta concentración capilar, ofrece datos más precisos, superando las barreras comunes de pigmentación o tatuajes que pueden interferir en otros dispositivos de muñeca. Esta tecnología representa una nueva etapa, en la forma en que las personas acceden a sus indicadores vitales en tiempo real. Además, el TruSense System es el motor de este avance: una plataforma tecnológica que combina sensores ópticos, eléctricos, acústicos y mecánicos con inteligencia algorítmica.

Mediciones más detalladas en menos tiempo

Gracias a este sistema multimodal, el HUAWEI WATCH 5 logra mediciones más detalladas en menos tiempo, evaluando más de 60 variables relacionadas con seis sistemas clave del cuerpo humano: circulatorio, respiratorio, nervioso, endocrino, reproductivo y muscular. Incluso se incluye el seguimiento del bienestar emocional, brindando una visión integral de la salud del usuario. Una de las mejoras más notables, es la velocidad con la que se realiza el análisis de oxígeno en sangre, que ahora se completa en apenas 15 segundos, frente a los 25 segundos de versiones anteriores. Esta optimización no solo ahorra tiempo, sino que mejora la capacidad del usuario para reaccionar ante cambios en su estado físico de manera más oportuna.

El HUAWEI WATCH 5 , más allá de ofrecer datos, ayuda a transformar esos datos en acciones preventivas. Al integrarse con políticas de salud pública y responder a las necesidades reales de los usuarios, este smartwatch representa una herramienta útil para consolidar una cultura de prevención y autocuidado en la población colombiana.

Disponible en dos tamaños (42 mm y 46 mm), y en una variedad de colores como Negro, Verde, Café, Plata, Oro Rosa y Beige, el HUAWEI WATCH 5 puede adquirirse por $1.699.900 COP. Además, está disponible en combo con los HUAWEI FreeBuds 6 por $1.799.900 COP.

