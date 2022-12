¿Hubo demasiada democracia en el diseño del iOS7? Escuche las respuestas

operativo de Apple.

“Demasiada democracia en el diseño del iOS7, se nota que hace falta el dictador Steve Jobs”, escribió Cifuentes en su cuenta de Twitter @trinotuta, lo que originó esta entrevista.

“Recogiendo opiniones de personas que ya lo tienen instalado se nota que ya no son los tiempos de antes donde estaban controlados los terceros que trabajan para un sistema operativo. En esta ocasión, creo que primero reaccionaron a lo que estaba pasando en Android y en el sistema móvil de Windows y me parece que no hubo mayor creatividad en poner la punta del diseño, sino que fue una reacción casi que tardía”, dijo.

“En inicio, como todo en los rediseños de Apple, se ve que el sistema no funciona con lo que veníamos viendo y hay detalles a los que uno no se acostumbra”, agregó.