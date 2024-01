IA imita textos de Mario Mendoza, ¿cómo se podría defender el escritor?

La inteligencia artificial es una herramienta que puede ser usada para aspectos positivos y negativos, por eso, recientemente se viralizó la prueba que realizó una persona al pedirle a una de estas IA crear un texto con el estilo del escritor colombiano Mario Mendoza, que resultó siendo muy parecido.

Al respecto, el abogado Santiago Guevara Rodríguez, especialista en propiedad intelectual, detalló en La Nube las implicaciones legales que puede traer usar la inteligencia artificial en este tipo de casos y si se protege al escritor.

Guevara recalcó que para realizar este procedimiento con la inteligencia artificial se debe dar especificaciones para que el software aprenda lo que realmente quiere la persona y así cumplir con el estilo del escritor, en este caso, de Mario Mendoza.

"Si Mario Mendoza quisiera reclamar no podría reclamarlo tanto por el producto de la inteligencia artificial porque se basa o tiene un parecido con lo que él escribe, porque eso no se puede proteger, el estilo en el que escribe una persona, la voz o algunos aspectos como tal no se pueden proteger, porque en el caso de los cantantes no habría imitadores", detalló el abogado.

Sin embargo, el especialista en propiedad intelectual afirmó que sí podría proteger el material de derecho de autor para que la inteligencia artificial no lo use como base para realizar un nuevo texto.

"En el caso de Mario Mendoza, para que una inteligencia artificial pueda escribir como Mario Mendoza seguramente habrá tenido que reproducir y analizar todas sus obras, tener acceso a ellas, y para eso, cuando hablamos de obras protegidas, se necesita autorización", añadió.

Consecuencias legales con la inteligencia artificial

El abogado Santiago Guevara contó que con la actual legislación que hay en Colombia, un texto que carece de originalidad, que no tiene un proceso creativo, que fue creado teniendo como base al escritor colombiano, estaría incurriendo en un delito. Sin embargo, hay una falencia relacionada con la inteligencia artificial.