¿Está la suya? Profesiones que podrían desaparecer por culpa de ChatGPT

En las últimas semanas se ha convertido en algo popular la nueva herramienta ChatGPT , que ha dejado ver nuevas formas de pensamientos inteligentes en la web. La popular Inteligencia Artificial (IA) sorprendió a millones como una nueva oportunidad de crecimiento tecnológico.

Sin embargo, algunos expertos en tecnología alertan del riesgo de que ChatGPT se se apodere de diversas ciencias e incluso de trabajos cotidianos al ser tan eficaz y puntual con la información. Cabe recordar que la IA es capaz de resolver tareas en poco tiempo e incluso es guía para tareas de algunos profesionales.

El riesgo, según expertos , se centra en 20 trabajos que podrían desaparecer a raíz de ChatGPT, pues la IA trabaja con mejor precisión en estos escenarios que una persona común y corriente.

Estos son los 20 trabajos que podrían desaparecer por ChatGPT, según expertos:



Consejeros genéticos.

Analistas financieros.

Actuarios.

Comerciales de ventas.

Agentes de bolsa.

Jueces, magistrados.

Proveedores.

Contables y auditores

Matemáticos.

Analistas judiciales.

Trabajadores de la enseñanza (administración, no profesores).

Psicólogos escolares, orientadores.

Gerentes financieros.

Analistas laborales.

Profesores de Historia en niveles universitarios.

Trabajadores de bancos

Geógrafos.

Epidemiólogos.

Analistas de dirección.

Árbitros y mediadores.

No obstante, algunos estudios científicos aseguran que no es posible que una IA reemplace el pensamiento crítico del ser humano; por ende, muchas de estas carreras y profesiones no desaparecerían, sino evolucionarían adaptándose a la nueva tecnología.

Por ejemplo, un trabajo en la Bolsa de Valores no es tan fácil de medir, pues la economía es versátil y puede tener cambios drásticos en cuestión de segundo, que una inteligencia artificial no podría manejar al estar diseñada con patrones específicos.

Si bien es cierto que ChatGPT puede agilizar procesos del pensamiento crítico, no puede reemplazar el análisis humano de interpretar y derivar diversos escenarios, según expertos. Por ahora, la IA seguirá dando de qué hablar mientras evoluciona en sí misma para demostrar la capacidad del avance de la tecnología en todo el mundo.

