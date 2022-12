Una historia de amor se robó el show en la cumbre de emprendimiento de Cartagena

Hay amores que matan y otros que resucitan: el de Linda y Jeisson es del segundo tipo. “La esperanza nació de la desesperanza”, dicen ambos casi que al unísono. La historia de esta pareja, con dos niños y un futuro promisorio, empezó hace siete años y ha llamado la atención de emprendedores e inversionistas, que concurren estos días en el Latin American Ventures Summit 2018 en Cartagena.



Luego de atravesar diversas dificultades, que tuvieron lugar hace tres años y que incluyeron estar entre la vida y la muerte, pérdida de memoria y problemas económicos, ellos se han convertido en un ejemplo único de superación.



Un diagnóstico inesperado



El punto de quiebre empezó una mañana, cuando Linda Lorena Castro Guío se dio cuenta de que padecía la enfermedad de Graves-Basedow.



“Me dio una hemorragia y me desmayé en la universidad. Ese día me tuvieron que llevar de urgencias al hospital. Un endocrino me tomo exámenes y se dio cuenta que yo había nacido con el síndrome”, cuenta ella.



Según su esposo, Jeisson Alberto López Méndez, el mayor problema no fue la enfermedad sino el diagnóstico tardío. Entonces, como en la película ‘Como si fuera la primera vez’ o ‘Diario de una pasión’, ella empezó a perder la memoria por días y de ese letargo parecía que nada la podía sacar.



“Tenía un corto en el cerebro que me hacía perder, me sacaba de la realidad. Perdía la memoria un mes, varios días”, refiere ella.



Amor hilado con lana



Jeisson y la familia de Linda hacían todo lo que podían. Él se las ingeniaba para aterrizarla a la realidad y en el tiempo presente, luego de días y semanas de las cuáles ella no recordaba nada. La clave de ese rescate de la memoria, curiosa y maravillosamente, eran la lana y el tejido.



“Yo soy nieta de hilanderos italianos que llegaron a trabajar a Samacá, Boyacá. Fue la primera fábrica de textiles que se fundó en 1889, creo. Desde pequeña mis abuelitos me contaban de su cultura”, relata Linda.



