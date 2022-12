James nos hace consultas constantemente, eso habla muy bien de él: @0rtografía

Gonzalo Andrés Muñoz, abogado, empresario y escritor, conocido por muchos como @0rtografía en Twitter, pasó por La Nube para hablar de su más reciente libro, el cuál resuelve cualquier duda idiomática.

“La cuenta de Twitter fue una idea entre varios amigos con el único fin de contribuir a enseñar la correcto escritura de nuestro idioma”, explicó.

Por otro lado, se refirió a las ayudas que aportan a los usuarios en la red social, entre ellos celebridades como James Rodríguez, Falcao García, René de Calle 13, entre otros.

“Es curioso pero con ellos tenemos contacto permanente por mensajes privados. Por ejemplo, James es una persona que busca siempre superarse. Él nos ha hecho consultas y eso habla muy bien de él”, manifestó.

Agregó que en alguna ocasión le comunicaron a Falcao García por mensaje directo que había cometido un pequeño error porque le faltaba una tilde a una palabra y el delantero colombiano amablemente recibió la corrección y les agradeció por la ayuda.

“Él muy gentilmente me escribió y me agradeció. Después de eso me ha hecho dos preguntas más”, recordó.