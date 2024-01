Este es Rabbit R1, el dispositivo que maneja las apps de tu smartphone a través de comandos de voz

Sabemos que la inteligencia artificial es bastante frecuente hoy en día en casi todo y, por tal motivo, no es poca cosa para sus desarrolladores hacer que nuevos productos que se destaquen entre la gran oferta que hay en el mercado. Y es que, Rabbit R1 logó lo que han logrado bastante pocos: captar tanta atención que logró vender 40.000 unidades de su dispositivo "R1" de $199 dólares dentro de los ocho días posteriores a su lanzamiento en enero de este año.

Su sistema operativo se basa en un "gran modelo de acción" entrenado para interactuar con aplicaciones comunes como Spotify y Uber, por mencionar dos, y ahorrarte el trabajo de usarlas. R1 puede desde enviar mensajes y controlar música hasta realizar compras en línea y más.

Con aproximadamente la mitad del tamaño de un iPhone, el dispositivo naranja Rabbit R1 fue diseñado en colaboración con Teenage Engineering y cuenta con una pantalla táctil de 2,88 pulgadas, una rueda de navegación con desplazamiento y una cámara giratoria.

Además de todo esto, la compañía desarrolladora, Rabbit, dice que puedes enseñarle nuevas habilidades al R1. Si le muestras cómo conectarse en línea y ordenar tus compras, la próxima vez podrá hacerlo por sí solo. En la demostración de CES, el Rabbit R1 aprendió a crear imágenes de IA a través de Midjourney y luego replicar el proceso por sí solo.

La empresa Rabbit, por otra parte, afirmó que no quiere que el R1 reemplace los smartphones, sino que trabaje de la mano con ellos. El R1 no puede navegar por YouTube, ni consultar las redes sociales (al menos no todavía).

El dispositivo, además, no almacena ninguno de los datos de inicio de sesión ni los rastrea de ninguna manera; simplemente conecta a los celulares a las aplicaciones que necesita, aunque los detalles de cómo lo hace a través de la nube aún no están claros.

"No almacenamos sus contraseñas para estos servicios. Rabbits le pedirá permiso y aclaraciones durante la ejecución de cualquier tarea, especialmente aquellas que involucran acciones sensibles como pagos", "cuando interactúes con el sistema operativo Rabbit, se te asignará un entorno dedicado y aislado en nuestra nube para tu propio LAM. Cuando nuestros Rabbits realicen tareas por ti, utilizarán sus propias cuentas sobre las que usted nos ha otorgado control de forma segura a través de nuestro portal web Rabbit Hole", afirmó la compañía Rabbit durante el lanzamiento del dispositivo.

Algunos de los detalles sobre cómo funciona e interactúa el Rabbit R1 con las aplicaciones y servicios favoritos aún no están claros, pero, sin dudas es una de las piezas de hardware de IA más interesantes hasta el momento, como lo demuestra la rápida venta de sus primeras unidades.