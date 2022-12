Las canciones más escuchadas en Spotify durante 2016

Spotify reveló este mes su lista anual de las canciones que más reprodujeron los usuarios de la plataforma durante este año, así como las listas de los artistas y álbumes más populares.

Publicidad

Las canciones más reproducidas fueron las del cantante canadiense Drake quien cuenta con más de 8.700 millones de escuchas en la plataforma virtual.

Estas son las canciones más escuchadas en Spotify durante el 2016:

Publicidad

1. One Dance (feat. WizKid and Kyla) – Drake

Publicidad

2. I Took A Pill in Ibiza – Seeb Remix – Mike Posner

Publicidad

3. Don't Let Me Down (feat. Daya) – The Chainsmokers

Publicidad

4. Work (feat. Drake) – Rihanna

Publicidad

5. Cheap Thrills – Sia