Las canciones más 'Shazameadas' en 2017

La canción ‘Shape of You’ del artista británico Ed Sheeran encabeza el listado de los temas más buscados por los usuarios en la aplicación Shazam durante el año 2017.

El segundo lugar lo ocupó ‘Despacito’, de los puertorriqueños

Luis Fonsi y Daddy Yankee acompañados de Justin Bieber.

Este es el top 10 de las canciones más buscadas Shazam:

1. Ed Sheeran, “Shape of You”

2. Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber, “Despacito”

3. Clean Bandit featuring Sean Paul & Anne-Marie, “Rockabye”

4. Charlie Puth, “Attention”

5. The Weeknd featuring Daft Punk, “I Feel It Coming”

6. J Balvin & Willy William featuring Beyonce, “Mi Gente”

7. Kygo & Selena Gomez, “It Ain’t Me”

8. The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”

9. Harry Styles, “Sign of The Times”

10. Burak Yeter featuring Danelle Sandoval, “Tuesday"



Estas son las canciones más consultadas en Shazam por género:



Pop: Ed Sheeran, “Shape of You”



Hip Hop: French Montana featuring Swae Lee, “Unforgettable”



Rock: Imagine Dragons, “Believer”



Dance: The Chainsmokers & Coldplay, “Something Just Like This”



Country: Sam Hunt, “Body Like A Back Road”



R&B/Soul: The Weeknd featuring Daft Punk, “I Feel It Coming”