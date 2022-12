Marck Zuckerberg anuncia cambios en Facebook para combatir el racismo

A partir de los hechos ocurridos el pasado sábado en Charlottesville, el empresario publicó en el perfil de su página en Facebook un conmovedor mensaje en el que anuncia, entre otras cosas, que se estará observando indicios o amenazas que puedan atentar contra la vida y, así, tomar medidas desde la red social.



Este es el mensaje de Zuckerberg:



"No nacemos odiándonos unos a otros. No hemos nacido con una visión tan extremista. Es posible que no podamos resolver todos nuestros problemas, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que podamos.



Con la posibilidad de que se realicen más marchas [como la que ocasionó el incidente en Charlottesville], estaremos observando la situación de cerca y eliminaremos cualquier amenaza de daño físico [en Facebook].



No siempre seremos perfectos, pero tienen mi compromiso de seguir trabajando para hacer de Facebook un lugar donde todos puedan sentirse seguros".



El mensaje del empresario parece estar inspirado en el reciente tuit del expresidente de los EEUU. Barack Obama, que ha sido catalogado como el tuit más gustado de la historia: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión…”



Se espera que Facebook, comience a “hacer cacería” a publicaciones que sean catalogadas como sexistas o machistas.



