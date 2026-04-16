Mark Zuckerberg está creando clon tridimensional con IA: este es el uso que quiere darle

Mark Zuckerberg está involucrado en un nuevo proyecto dentro de Meta Platforms que busca crear una versión digital de sí mismo mediante inteligencia artificial. La iniciativa, revelada por fuentes estadounidenses, apunta al desarrollo de un avatar tridimensional con capacidad de interactuar en tiempo real con empleados de la compañía.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, pero ya perfila una línea clara: construir un modelo fotorrealista que replique no solo la apariencia del directivo, sino también su forma de comunicarse, sus ideas y su estilo de liderazgo. La propuesta contempla entrenar este sistema con datos que permitan simular respuestas coherentes con el pensamiento del fundador de la empresa.

De acuerdo con la información conocida, el objetivo principal es habilitar una herramienta interna que funcione como canal de orientación para trabajadores. Este avatar digital podría responder preguntas, ofrecer directrices y facilitar el acceso a criterios estratégicos sin necesidad de interacción directa con el ejecutivo. La participación activa de Zuckerberg en el desarrollo es uno de los elementos destacados del proyecto.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su enfoque en inteligencia artificial. En los últimos años, Meta ha incrementado sus inversiones en este campo, buscando integrar soluciones avanzadas en distintos niveles de su operación. El desarrollo de agentes digitales personalizados se presenta como una extensión de esa apuesta tecnológica.



El uso de avatares con capacidades conversacionales no es un concepto nuevo en la industria, pero el enfoque de replicar a un alto directivo introduce un matiz particular. La posibilidad de contar con una representación digital que refleje decisiones y criterios ejecutivos abre nuevas dinámicas en la comunicación corporativa. En este caso, el énfasis está en mejorar la accesibilidad a la visión del liderazgo dentro de la organización.

Aunque no se han detallado fechas de implementación ni especificaciones técnicas completas, el proyecto se perfila como un experimento relevante dentro de la evolución de la inteligencia artificial aplicada al entorno empresarial. La compañía continúa evaluando el alcance y las implicaciones de esta tecnología en su estructura interna.

Meta no ha emitido comentarios oficiales adicionales sobre el estado actual del desarrollo, pero el interés en este tipo de soluciones coincide con una tendencia global hacia la automatización de procesos comunicativos y la personalización de herramientas digitales en grandes organizaciones.

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La creación de este avatar se inscribe en un contexto en el que las empresas tecnológicas buscan nuevas formas de integrar inteligencia artificial en sus operaciones diarias, explorando aplicaciones que van más allá de los productos dirigidos al público general.