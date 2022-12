Podcast: ¿Cuál es la clave del éxito de Rappi, Uber y otras compañías digitales?

Blu Radio habló con un experto en el mundo digital para conocer el panorama en transformación digital en la industria tecnológica colombiana.

Publicidad

Se trata de Luis Francisco Martínez, vicepresidente comercial de Softtek Sudamérica, compañía proveedora global de tecnología con origen en Monterrey, México, y más de 30 años de experiencia.

Publicidad

¿Qué es transformación digital y cuál es el panorama en Latinoamérica?

Publicidad

Este es un término que se inició hace unos años pensando en el cambio que se está dando en muchas industrias a través del advenimiento de empresas como startups o nuevas compañías que, aprovechando la tecnología disponible, están haciendo una revolución en industrias tradicionales.

“Nos encontramos casos como el de Uber, el de Airbnb, Netflix en tema de medios, que con un modelo de negocios totalmente diferente de lo que era tradicional, se han convertido en líderes y han cambiado de gran manera el modo de trabajar y el modo de medir los negocios de la industria, explica el experto.

Publicidad

Lea también: Mom&Pro, un portal con ofertas de empleo de distintas dinámicas para mujeres

Publicidad

Amplía que, cuando las empresas tradicionales empezaron a ver el desarrollo de estas compañías, “lo primero que hacen es empezar a ver que todo su modelo de negocios está en riesgo porque cada vez es más fácil para estas empresas nuevas, con una mentalidad distinta, poder tomar un dominio sobre un mercado que llevaba muchas décadas sin tener innovación en la forma de hacer las cosas”.

A raíz de esto varias de las más grandes empresas a nivel global trazaron planes y estrategias con miras a los cambios que surgían. “En este proceso nace el término de transformación digital y empieza a trabajarse en procesos en distintas compañías de planificación y preparación para cambios drásticos en el ambiente de negocios”.

Publicidad

¿Cómo va Colombia en materia de transformación?

Publicidad

Según Martínez, el país ha avanzado mucho en materia tecnológica y esto ha llevado a lograr un rol importante en la región: “La verdad que se ve un impulso fuerte desde el Gobierno por tumbar las barreras que existan en materia tecnológica. Sin embargo, desde mi experiencia, considero relevante el seguir trabajando muy fuerte por impulsar la formación de los líderes de las organizaciones privadas para apropiarlos en la materia”.

Explica el vocero de Softtek que Colombia es un mercado compuesto, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas locales en una industria que mueve unos 921 billones de pesos al año, cifra con base en la facturación de las 10.000 empresas más importantes del país en el 2016.

Publicidad

“Considero oportuno que la transformación comience desde el interior bajo un esquema cultural y esto se logra en parte con la adopción de herramientas o metodologías que permitan la automatización y eficiencia de los procesos”, amplía.

Publicidad

En su concepto, luego de organizar la “casa” los empresarios deben “desarrollar iniciativas que apalanquen la experiencia del usuario desde un escenario disruptor y no por seguir una ola o tendencia del ecosistema”.

¿Cómo aplicar transformación digital a cualquier tipo de negocio?

Publicidad

Para todos aquellos empresarios que planean iniciar una transformación digital de su negocio, Martínez recomienda leer ‘The board directors you need for a digital transformation’, artículo publicado por Tuck Richards y Rhys Grossman en la edición digital de julio de la revista Harvard Business Review, en donde se exponen los diferentes tipos de líderes que deben conformar la junta directiva de la Empresa para la transformación digital.

Publicidad

(Lea el artículo AQUÍ )

Indica que los autores mencionan cuatro tipos de líderes necesarios para reinventar las organizaciones con estrategias que fomenten la transformación digital. Estos cuatro perfiles necesarios para lograr la tan deseada transformación digital son: los pensadores, los disruptores, los líderes y los transformadores digitales.

Publicidad

Si la empresa está en una etapa inicial o aún no arranca su transformación, ¿que recomienda?

Publicidad

Lo más recomendable antes de arrancar este proceso, dice Martínez, es ver el panorama actual de la organización, para lo que recomienda seis puntos claves para llevar adelante la transformación digital: Optimización de la operación, análisis de la productividad por área, visión o proyección organizacional, direcciona gil, seguridad y definición del presupuesto para comenzar.​