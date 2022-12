¿Probaría un plato hecho con huevos de moscas? Este sería un privilegio en 2050

en el 2050, año en el que “habrá desaparecido la carne como alimento humano”.

Publicidad

Unger dijo que ese tipo de moscas vuelan y no comen, sólo beben y que no transmiten ninguna enfermedad a los humanos.

Aseguró que así como la gente cultiva sus propias hortalizas, se pueden cultivar insectos que se pueden comer, como es el caso de las moscas negras.

Publicidad

"A diferencia de las moscas normales, por lo general este tipo de insectos no se sientan en los alimentos y no pican o muerden por lo que no hay peligro de infecciones", dijo al agregar que de dos gramos de larvas se pueden sacar hasta cuatro kilos de proteína.

Publicidad

El dispositivo Farm 432 puede ser utilizado en el hogar y según su creadora es muy fácil de usar: “solo hay que colocar unas cuantas larvas de moscas soldado negro en la máquina, allí crecen y luego se reproducen. Estas caen en una zona apartada donde maduran, para culminar el proceso cayendo a una taza y listas para consumirlas”.