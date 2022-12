Programa completo de La Nube 15 de agosto de 2014

"Procurador confunde proceso de Farc con Autodefensas": MinInterio: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que a diferencia de lo ocurrido con la desmovilización de las Autodefensas, a las Farc no se les permitirá seguir delinquiendo tras la firma de un pacto de paz.

Balacera deja cinco heridos en Villa Garzón, Putumayo: Cinco heridos, entre ellos dos policías, dejó una balacera en el casco urbano del municipio de Villa Garzón, Putumayo.

La Carpa Ambulante proyectará documentales en Rock Al Parque 2014: Juan camilo Cruz, Co-director de Ambulante Colombia, explicó en La Nube esta iniciativa que busca ofrecerle a los aficionados grandes documentales relacionados con lo mejor del rock, ambientados en el famoso Festival que se celebra en Bogotá.

Tom Hanks lanzó una aplicación móvil para hipsters: El reconocido actor mostró su nueva faceta y desarrolló una nueva aplicación móvil llamada ‘Hank Writer’, que permitirá transformar su iPad en una antigua máquina de escribir.

Este tatuaje temporal desarrollará energía a través de su sudor: Investigadores de la Universidad de California en San Diego desarrollaron un sensor que funcionará a través de un tatuaje temporal que será capaz de generar energía a partir de la producción de sudor.

Esta ‘selfie’ de Kim Kardashian causa furor en redes sociales: Durante el programa Watch What Happens Live, su presentador Andy Cohen no tuvo ningún problema en pedirle una ‘selfie’ a Kim Kardashian, con lo que no contaba la protagonista de los reality show es que no sería su cara la que aparecería en la foto, sino su trasero.

El Huawei Ascend AP7 llegó a Colombia para pisar fuerte en la telefonía móvil: Huawei lanzó este jueves el Ascend 7, un teléfono móvil que buscará entrar a competir en el mercado colombiano y posicionarse como uno de las preferidas entre los smartphones.