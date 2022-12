Programa completo de La Nube 9 de septiembre de 2014

Por 2 mil millones de dólares Microsoft podría comprar Minecraft: El gigante del software Microsoft está negociando la adquisición del popular videojuego Minecraft, en un trato que podría alcanzar los 2.000 millones de dólares, según informó este martes el diario estadounidense Wall Street Journal.

Apple presentó algo que no necesita la gente y que luego no podrá vivir sin él: El CEO de la compañía más costosa en las bolsas del mundo, Tim Cook, aseguró que uno de los secretos de Apple es darle a la gente algo que no sabían que necesitaba y que luego no pueda imaginar su vida si él.