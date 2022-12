Prótesis de impresión 3D mejora calidad de vida de niños ‘superhéroes’ colombianos

Shaio Valeria Novas se siente como la Mujer Maravilla. Esta niña colombiana de seis años logró superar una deformación de nacimiento en su mano izquierda gracias a las prótesis en impresión 3D de la firma Frabilab, cuyos diseños se inspiran en superhéroes.



"Lamentablemente cuando gesté, ella venía con problemas de peso, entonces hubo un desmembramiento de la placenta y eso fue lo que se desarrolló en su mano", relató a la AFP la madre de la pequeña, Julia Andrea Giraldo.



Mientras a Shaio le ajustan en el muñón con unos diminutos dedos la prótesis decorada de azul, rojo y dorado, similar a la armadura que usa la Mujer Maravilla, Giraldo cuenta que los doctores le dijeron que su hija se iba a morir tan pronto naciera.



Aunque felices de que Shaio hubiera nacido sin problemas neuronales, sus padres estaban preocupados a medida que iba creciendo pues ella se preguntaba muchas veces por qué había nacido sin la mano izquierda.



Entonces iniciaron una búsqueda por internet para encontrar algún método que ayudara a Shaio. Nunca imaginaron que en Colombia existía un equipo como Fabrilab.



Cuatro jóvenes colombianos crearon en diciembre del año pasado este emprendimiento, que busca proveer prótesis de impresión 3D a niños de escasos recursos y con discapacidades en sus extremidades superiores, pero con la ventaja de que pueden agarrar objetos y tienen un toque de diversión.



- "Ya puedo lanzar un balón" -



Giraldo y su esposo contactaron con Fabrilab, que hace primero un estudio sobre la condición médica de los solicitantes y la capacidad económica de sus familias.



Yusef Muñoz, su director general, explica que si los candidatos no tienen suficientes recursos proveen las prótesis gratis, pero si pueden costearla ese dinero se utiliza para producir piezas para otros niños cuyos padres no pueden pagarla.



Además se financian con donativos de materiales o de dinero.



Las prótesis son decoradas con diseños inspirados en las armaduras de superhéroes como Ironman, el Hombre Araña, el Capitán América y la Mujer Maravilla y cuestan unos 250 dólares, el equivalente a un salario mínimo en Colombia, mientras una "prótesis normal de mano puede estar costando unos 25.000 dólares" en el mercado, explicó Muñoz.



Fabrilab consiguió un donante para Shaio. "Mamá, papá, ya puedo lanzar un balón, ya puedo agarrar un vaso con la mano", exclamó entusiasmada la pequeña al recibir su nuevo miembro. "Cuando me lo puse sentí que tenía un brazo".



"Nos llegó la prótesis y ella se adaptó. Coge las cosas, trata de escribir, lanza (objetos). Obvio que todo depende del peso que resiste la prótesis", relató su madre.