Un exempleado de Facebook denunció que la aplicación de esta red social puede agotar en secreto la batería de los celulares de los millones de usuarios que tiene, una práctica que, asegura, se negó a hacer y por ello lo despidieron.

Se trata del científico de datos George Hayward, quien contó al diario estadounidense New York Post que esta práctica se conoce como “pruebas negativas" y le da la potestad a empresas tecnológicas de agotar "ocultamente" la batería del móvil de los usuarios.

El pasado mes de noviembre Hayward perdió su trabajo, según contó él, por haberse negado a participar en una serie de estas “pruebas negativas”, por lo que decidió tomar acciones legales ante el Tribunal Federal de Manhattan.

"Le dije a la directora: 'Esto puede perjudicar a alguien', y ella me contestó que perjudicando a unos pocos podemos ayudar a las grandes masas", detalló el científico de datos, quien además agregó que se negó y dijo: “Resulta que si le dices a tu jefe: 'No, eso es ilegal', no sale muy bien".

Hayward trabajó en la aplicación Messenger de Facebook, una aplicación de mensajería instantánea que permite comunicarse con otros usuarios desde mensajes por chat hasta en videollamadas; aseveró al medio que no sabe cuántas personas han sido afectadas por estas pruebas.

El ya citado medio norteamericano también señala que el abogado de Hayward, Dan Kaiser, afirma que la mayoría de gente desconoce la capacidad de agotar “intencionalmente” la batería de los celulares de los usuarios por parte Facebook u otras empresas de redes sociales.

"Es claramente ilegal (…) Es indignante que mi teléfono, que la batería pueda ser manipulada por cualquiera", expresó Kaiser a New York Post.