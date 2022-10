Expertos en tecnología debaten acerca de polémica por robo de datos de Facebook

Samir Stefan, representante de Techcetera y Wilson Vega, editor de tecnología de El Tiempo, hablaron en La Nube sobre el presunto robo de datos de Facebook, un hecho que ha generado polémica en todo el mundo.

“Realmente no creo que haya habido una fuga real de datos. El tema es que estos personajes utilizaron un mecanismo por el cual le pidieron a 250 mil personas que respondieran unas encuestas y demás les compartieran información, ¿De quién es la culpa? Del usuario que dijo sí quiero participar, sí quiero responder y sí quiero compartir información y la de mis amigos”, señaló Stefan.

Publicidad

Por su parte Wilson Vega añadió que si bien es responsabilidad del usuario también lo es de la red.

“La red es responsable porque no solo establece las reglas, sino que luego falla en aplicarlas para la protección de los datos. Si bien es cierto que la gente dio permiso y que la gente sepa a que le está dando autorización, también es cierto que Facebook en esa época permitía que los datos compartidos no solo fueron los míos sino los de mis amigos. Por eso es que 270 mil cuentas se vuelven una base de datos de 50 millones de perfiles de Facebook y lo otro es que Facebook no alertó a las personas afectadas y esta es la hora que no saben”, indicó Wilson Vega.

Escuche en el debate completo en el siguiente audio:





Publicidad