Samsung incorpora los Buds3, Galaxy S25 y Tab S11 a su familia hiperconectada "Galaxy IA"

Samsung Electronics refuerza su presencia en Colombia con la llegada de tres nuevos dispositivos que marcan un paso adelante en su estrategia de inteligencia artificial: el Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11. Estos productos no solo destacan por sus innovaciones individuales, sino por la experiencia integrada que ofrecen al trabajar en conjunto dentro del ecosistema Galaxy AI, pensado para hacer más fluida, intuitiva y poderosa la vida digital de los usuarios.



Conectividad sin esfuerzo: el poder del ecosistema Galaxy AI

Uno de los grandes diferenciales de esta nueva línea de productos es su capacidad de funcionar como un sistema conectado. Una foto capturada en el Galaxy S25 FE puede ser editada con precisión en la Galaxy Tab S11 usando el nuevo S Pen, mientras la música se disfruta con los Buds3 FE, todo sincronizado en tiempo real. La experiencia se completa con funciones de IA como Circle to Search, traducción instantánea y asistentes contextuales que convierten los dispositivos en aliados para la productividad y la creatividad.

Con más de 400 millones de dispositivos Galaxy AI activos a nivel mundial, Samsung reafirma su visión de un ecosistema móvil inteligente, y Colombia es uno de los mercados donde más apuesta por expandir esta tecnología. “Con este portafolio estamos llevando innovación significativa a las manos de los colombianos”, señaló Álvaro Mazo Mejía, director senior de la división de móviles de Samsung Colombia.

Diseñado para acercar la experiencia de la gama alta a más personas, el Galaxy S25 FE cuenta con una potente cámara frontal de 12 MP, batería de 4.900 mAh y carga superrápida de 45 W, todo en un diseño moderno y colorido. Gracias a Galaxy AI y la capa personalizada One UI 8, este smartphone ofrece funciones como Generative Edit para eliminar objetos de una imagen, o Instant Slow-mo, que transforma cualquier video en cámara lenta con un solo toque.

También incluye mejoras clave como:



Cámara con tecnología Nightography para capturas en baja luz.

Editor de audio y recortes automáticos en video.

Funciones inteligentes como traducción en tiempo real y resúmenes automáticos.

Resistencia al agua y polvo, y un acabado premium en varios colores.

Galaxy Buds3 FE: sonido envolvente e inteligencia integrada

Los nuevos Galaxy Buds3 FE combinan un diseño minimalista con tecnología avanzada. Equipados con cancelación activa de ruido (ANC) y sonido 360, ofrecen una experiencia auditiva envolvente y nítida. Sus micrófonos impulsados por IA mejoran la calidad de las llamadas, incluso en entornos ruidosos, y permiten funciones como traducción en tiempo real mediante Interpreter.



Otras características destacadas incluyen:



Controles táctiles intuitivos.

Sincronización automática con dispositivos Galaxy.

Conexión fluida para cambiar de dispositivo sin interrupciones.

Disponible en colores negro y gris con acabado mate.

Galaxy Tab S11: creatividad y productividad en gran formato

La serie Galaxy Tab S11 llega en versiones estándar y Ultra, con diseño más delgado y liviano, convirtiéndose en las tablets más portátiles de Samsung. Integra funciones de Galaxy AI como Drawing Assist y Asistente de escritura, que ayudan a transformar ideas en proyectos completos, que incluye además:



S Pen rediseñado y más preciso.

Samsung DeX mejorado con multitarea, pantallas múltiples y cuatro escritorios.

Interacción en tiempo real mediante Gemini Live según lo que aparece en pantalla.

Ofertas de lanzamiento exclusivas

Para acompañar este lanzamiento, Samsung Colombia ha preparado una serie de beneficios para quienes adquieran el Galaxy S25 FE. Entre ellos, un descuento de $300.000, unos Galaxy Buds3 FE gratis, 10 veces más puntos Samsung Rewards y facilidades de pago a 3, 6 o 12 cuotas sin intereses con bancos aliados.

Con esta apuesta, Samsung busca consolidar un ecosistema tecnológico en el que cada dispositivo, más allá de sus funciones individuales, se convierta en una pieza clave para optimizar el trabajo, la creatividad y el entretenimiento diario de los colombianos.

