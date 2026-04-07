Samsung sube 30% precio de este tipo de memoria e impacta IA, servidores y móviles

La compañía surcoreana Samsung ha aplicado un incremento del 30% en el precio de sus productos de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) para el segundo trimestre de 2026, según reportes difundidos por el portal especializado eTeknix. La medida se produce en un contexto de ajustes continuos en el sector tecnológico, tras una subida significativa registrada a comienzos del mismo año.

El alza no se limita a un segmento específico, sino que abarca diversas categorías de memoria utilizadas en múltiples dispositivos y aplicaciones. Entre ellas se encuentran las soluciones de alto ancho de banda (HBM), esenciales para sistemas de inteligencia artificial, así como la DRAM destinada a servidores, computadores personales y teléfonos inteligentes. Este tipo de memoria resulta clave en el rendimiento de equipos modernos, debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

El movimiento de Samsung responde a una combinación de factores que han presionado la dinámica del mercado global. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de infraestructura orientada a inteligencia artificial, un campo que ha experimentado una expansión acelerada en los últimos años. Esta tendencia ha llevado a los fabricantes a priorizar la producción de componentes más avanzados y rentables, lo que influye directamente en la disponibilidad y el costo de otras líneas de producto.

En paralelo, el comportamiento del mercado sugiere que otros actores relevantes podrían adoptar estrategias similares. Empresas como SK hynix y Micron Technology figuran entre los fabricantes que, según expectativas del sector, podrían ajustar sus precios en la misma dirección. De confirmarse, esta convergencia consolidaría una tendencia alcista en el segmento de memorias, con efectos amplificados en toda la cadena de suministro.



El impacto de estos incrementos se proyecta tanto en fabricantes de dispositivos electrónicos como en usuarios finales. Las compañías que dependen de estos componentes para ensamblar equipos enfrentan mayores costos operativos, lo que podría trasladarse a los precios de productos como computadores, servidores y dispositivos móviles. Al mismo tiempo, el encarecimiento de la memoria influye en la planificación de proyectos tecnológicos, especialmente aquellos vinculados a centros de datos y soluciones basadas en inteligencia artificial.

Otro elemento que incide en este escenario es la capacidad limitada de producción frente a una demanda en expansión. Los principales fabricantes han enfocado recursos en segmentos considerados estratégicos, lo que reduce la oferta disponible en otras áreas. Esta redistribución de prioridades contribuye a mantener la presión sobre los precios, incluso en contextos de ajuste económico global.

El aumento anunciado para el segundo trimestre de 2026 se suma a una serie de variaciones registradas en los últimos meses, lo que evidencia una fase de transformación en el mercado de semiconductores. La evolución de la demanda tecnológica, junto con las decisiones de producción de las grandes compañías, continúa definiendo el comportamiento de uno de los sectores más influyentes en la industria digital contemporánea.