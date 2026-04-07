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Blu Radio  / Tecnología  / Samsung sube 30% precio de este tipo de memoria e impacta IA, servidores y móviles

Samsung sube 30% precio de este tipo de memoria e impacta IA, servidores y móviles

La medida se produce en un contexto de ajustes continuos en el sector tecnológico, tras una subida significativa registrada a comienzos de este año.

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