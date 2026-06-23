¿Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp?: esto se sabe de la falla mundial

Miles de usuarios reportaron este martes problemas para acceder a las principales aplicaciones de Meta, entre ellas Instagram, Facebook y WhatsApp. Las fallas comenzaron a evidenciarse en horas de la tarde y generaron múltiples reclamos en plataformas especializadas en monitoreo de interrupciones.

Los inconvenientes afectaron diferentes funciones de las aplicaciones. En Instagram, varios usuarios señalaron dificultades para cargar publicaciones, actualizar historias, visualizar contenido e ingresar a sus perfiles. Algunos reportes también indicaron problemas tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

La situación generó preocupación entre quienes utilizan estas plataformas no solo para comunicarse, sino también para actividades laborales, comercio electrónico y atención al cliente.

Usuarios reportan problemas para cargar contenido y enviar mensajes

Los registros de Downdetector mostraron un aumento significativo en los avisos relacionados con las plataformas de Meta. En pocos minutos, los reportes crecieron por encima de los niveles habituales, especialmente en Instagram.

En Facebook, los usuarios indicaron fallas al momento de navegar en la plataforma, actualizar el feed y acceder a algunas funciones. Aunque no todos los perfiles presentaron los mismos inconvenientes, los reportes reflejaron una interrupción parcial del servicio.

WhatsApp también se sumó a las plataformas afectadas. Algunos usuarios manifestaron problemas para enviar mensajes, recibir comunicaciones y sincronizar conversaciones. Aunque la cantidad de reclamos fue menor frente a Instagram, la coincidencia de las fallas en las tres aplicaciones generó comentarios en otras redes sociales.

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La interrupción impactó a usuarios de diferentes países que dependen de estos servicios para mantener comunicación diaria.

Instagram anuncia novedades Foto: AFP

Meta no ha dado explicación oficial sobre la falla mundial

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Hasta el momento, Meta no había informado oficialmente la causa de los inconvenientes ni había entregado detalles sobre la cantidad de cuentas afectadas.

Mientras la compañía analiza la situación, los usuarios continúan compartiendo reportes y experiencias en plataformas alternativas como X y sitios de seguimiento de fallas.

Las interrupciones en servicios digitales suelen generar alta atención debido al número de personas que utilizan estas aplicaciones diariamente. En esta ocasión, los reclamos estuvieron relacionados principalmente con errores para cargar contenido, iniciar sesión, actualizar publicaciones y enviar mensajes.

Por ahora, no existe un horario confirmado para la recuperación total de los servicios de Instagram, Facebook y WhatsApp. Los usuarios permanecen atentos a una actualización oficial de Meta que permita conocer el origen del problema y la solución definitiva.

