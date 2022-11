Siete de los mejores youtubers del mundo revelan cómo crear un canal exitoso

-Elvisa ( @ElvisaYM ):

Con cerca de 337 mil suscriptores, Elvisa se destaca como uno de los personajes de YouTube con más popularidad en el público joven, por sus parodias de tutoriales para la vida diaria.

Elvisa indica que no hay fórmula mágica para ser exitoso en Internet, pero que “hay que partir de qué es lo que se te da bien, pues será lo que realmente puedas enseñar en los videos. Si no se te da bien cocinar, pues hombre, no hagas un canal de cocina”.

Dice también que le gusta trabajar en sus vídeos hasta que queden “tal cual a mí me gustaría verlo. Así estoy que me tiro 5 años con 130 videos en el canal”.

Subraya, sin embargo, que por encima de todo “lo importante es que lo que hagas te guste y que luego estés orgulloso de lo que hagas, con eso basta”.

-Yellow Mellow ( @YellowMellowMG ):

Sube videos sobre viajes y experiencias, y cuenta con 531 mil seguidores en Twitter. Dice que es clave tener una inspiración definida para crear videos: “Te puedes inspirar en todo; leer un libro, ver una película, vivir experiencias, de una conversación que has escuchado”.

Básicamente, añade, “se trata de ser una esponja y absorber todo lo que veas y lo que te pase para poder usarlo en los videos, pues la mejor manera de contar algo es haberlo vivido, aprenderlo de alguna forma”.

Además, un tip clave para saber qué quiere ver la audiencia en YouTube es “compartir lo que de otro modo no podrían ver, por ejemplo en mi canal MeloMore me gusta compartir experiencias, he estado un mes en Nueva Zelanda e hice un video cada día enseñando todo lo que iba viviendo, quizás motivando a la gente a viajar”.

“Creo que es muy importante aprender inglés, entonces de algún modo, sabiendo que mi audiencia es bastante joven, intento motivarlos para que sepan que lo que quieran es posible si se esfuerzan”.

-Harold Benny ( @benny_emmanuel - @haroldazuara ):

Para estos jóvenes mexicanos con 1’264.627 suscriptores en su canal de YouTube, al que suben cientos de videoblogs y sketches, hay que tener claro que al embarcarse en un proyecto como youtuber a nivel profesional “eres tu propio jefe, es lo más padre porque pueden explayarse a hacer lo que quieran, si tienen ideas tontas las pueden hacer”.

Harold y Benny resaltan que es muy importante leer los comentarios en los videos y redes sociales “porque es lo que te ayuda a mejorar el producto. Lo que nos importa es que el video que salga nos guste tanto a nosotros como a nuestro público, no es para intentar agradar a alguien, el chiste de YouTube es hacer lo que a ti te guste pues no hay límite creativo”.

-Turbo Fausto ( @turbosteps ):

En su canal de fitness y consejos para un estilo de vida saludable, Fausto Murillo cuenta con más de 1’320.000 suscriptores.

Su secreto para el éxito radicó en que desde el principio tuvo “un deseo por enseñar a las personas a tener un estilo de vida saludable”, ya que es instructor de ejercicios: “Lo que hacía ayudaba y le gustaba mucho a las personas de mi comunidad. Quise que con mi canal mis enseñanzas llegaran a mucha más gente”.

Enfatiza también en el hecho de tener una relación definida con la audiencia, que en su caso es de alumno-profesor: “Básicamente cuando respondo los mensajes ellos interactúan y me hacen sugerencias sobre ejercicios que quieren que haga. Así voy creando las rutinas. Me gusta también entrenar en la calle para que las personas conozcan sitios, lugares de Colombia, y olviden la rutina diaria”.

-Internautismo Crónico ( @internautismo ):

Con la creación de parodias musicales, sketches y comedia en general, Internautismo se ha posicionado como uno de los canales más exitosos de Colombia.

Creado por un colectivo de comunicadores audiovisuales de la Universidad de Antioquia, en Internautismo tienen claro que “lo principal para arrancar un canal en YouTube es tener entusiasmo, muchas ganas de contar cosas y una idea en la cabeza”.

Sus creadores señalan que al empezar ni siquiera sabían qué era un canal de YouTube, “lo hicimos por casualidad. Subimos el video por no dejarlo guardado, habíamos hecho un video de comedia para un concurso, no nos lo nominaron porque era muy hardcore la temática. Lo subimos y descubrimos en YouTube una gran audiencia, gente que lo vio en todos lados”.

Añaden que el apartado técnico no es tan importante: “muchas personas se frenan porque no tienen una cámara, un gran equipo para editar, luces ni nada. No es necesario tener los súper equipos sino tener mucha creatividad, eso es lo más importante”.

En cuanto a la interacción con la audiencia, indican que es crucial un feedback constante para conocer temas que abordar en nuevos contenidos.

“Otra cosa importante que nos ha ayudado mucho a crear una relación mucho más auténtica y cercana con ellos es que en nuestras parodias, muchas veces no solamente aparecemos nosotros sino que son los mismos suscriptores y seguidores quienes actúan como extras”, añaden los jóvenes paisas.

Vea lo mejor del Club Media Fest 2016, desarrollado entre el 2 y 3 de abril en Corferias, Bogotá; allí estuvieron los youtubers más influyentes de Hispanoamérica, contando a Rubius, Mangel, Luzu, Fernanfloo, Elvisa, Mellow y más.

