Spotify apoya el crecimiento de los audiolibros: ya cuenta con más de 90.000 títulos reproducidos

Spotify, la plataforma de streaming de música, continúa expandiendo su catálogo y recientemente incursionó en el mercado de los audiolibros, que ya cuenta con más de 90.000 títulos reproducidos en todo el mundo.

La introducción de los audiolibros en la plataforma ocurrió por primera vez a finales de septiembre de 2022, con el propósito de fomentar este formato de lectura. Desde entonces, ha habido un crecimiento significativo en la demanda, y actualmente Spotify ofrece más de 300.000 audiolibros.

La biblioteca de audiolibros de Spotify facilita la búsqueda y recomendación de títulos, adaptándose a los intereses de cada usuario.

Según datos recopilados por Bookstart y citados por Europa Press, el mercado de los audiolibros experimentó un crecimiento del 14 % en 2023, antes de que Spotify los incluyera en su catálogo. Después de su implementación, este crecimiento se elevó al 28 %.

Algunos de los audiolibros que han experimentado un aumento en ventas e ingresos por derechos de autor son "The Woman in Me", la autobiografía de Britney Spears, y "The Mountain is You", de Brianna Wiest.

Spotify superó los 600 millones de usuarios mensuales en 2023

Spotify anunció el pasado 6 de febrero haber superado los 600 millones de usuarios mensuales en 2023 y espera un primer trimestre rentable.

"Spotify tuvo un muy buen trimestre, coronando un año de notable crecimiento para toda la compañía", escribió su CEO, Daniel Ek, en la red social X.

En 2023, el grupo sueco tenía 602 millones de usuarios mensuales activos, un aumento del 23% interanual, según su informe anual.

Spotify también aumentó en un 15 % el número de suscriptores de pago, que representan la mayor parte de sus ingresos, hasta 236 millones de suscriptores.

En 2023, la compañía sueca aumentó un 13 % en su facturación, a 13.200 millones de euros (14.100 millones de dólares), frente a los 11.700 millones de euros (12.500 millones de dólares) del año anterior.

Pese a ello, desde su creación hace 18 años, la plataforma nunca ha tenido ganancias netas en el conjunto de un año y solo ocasionalmente obtiene beneficios trimestrales, a pesar de su éxito en el mercado de la música en línea.

